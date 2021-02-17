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    • 17.02.2021 10:18
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    Ülkemize sızmaya çalışan 5'i ya 1'i uyruklu 6 kişi sınırında yakalandı

    Son dakika haberi.... 'den yapılan açıklamada "'den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5'i ya, 1'i uyruklu 6 kişi sınırında yakalandı." denildi.

    Sınırda yakalandılar! 5'i Rusya 1'i Libya uyruklu

    Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Hatay/Narlıca'da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5'i Rusya, 1'i de Libya uyruklu olmak üzere 6 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında yer alan Rus uyruklu bir kadının DEAŞ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Ülkemize sızmaya çalışan 5'i Rusya 1'i Libya uyruklu 6 kişi Hatay sınırında yakalandı