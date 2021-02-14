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    • 14.02.2021 14:52
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    SON DAKİKA! açıkladı! 'da 'ya bir darbe daha

    Son dakika haberine göre 'ndan yapılan açıklamada, 'da tespit edilen 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 53 oldu.

    MSB açıkladı! Gara'da PKK'ya bir darbe daha

    'ndan yapılan açıklamada, 'da tespit edilen 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 53 oldu.

    İşte MSB'den yapılan o açıklama
    Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısı 53 oldu.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! MSB açıkladı! Gara'da PKK'ya bir darbe daha