Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gara'da tespit edilen 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 53 oldu.

İşte MSB'den yapılan o açıklama

Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısı 53 oldu.