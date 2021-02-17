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    • 17.02.2021 10:05
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    AK Parti Sözcüsü 'ten "13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır" diyen 'na sert tepki

    haberi... AK Parti Sözcüsü , "'nun '13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır' diyerek Türkiye Cumhurbaşkanı'nı itham etmesi, Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alan bir provokasyondur." açıklamasında bulundu.

    Kılıçdaroğlu'na sert tepki

    AK Parti Sözcüsü , "Kılıçdaroğlu'nun '13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır' diyerek Türkiye Cumhurbaşkanı'nı itham etmesi, Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alan bir provokasyondur." dedi.

    Çelik'in sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

    Demokrasilerde muhalefet en tabii haktır. Ama Türkiye Cumhurbaşkanı'nı bu şekilde hedef alan bu söz muhalefet değildir. Teröre karşı söylenmesi gereken sözün, Türkiye Cumhurbaşkanı'na söylenmesi, terörün siyasi propagandasından başka bir şey değildir.



    Cumhurbaşkanımız teröre karşı dünyadaki en kararlı mücadeleye liderlik ediyor. Terörü suçlaması gerekenlerin Cumhurbaşkanımızı suçlaması, terör örgütüyle aynı dili kullanmaktır. Cumhurbaşkanımız milletimiz ve devletimiz adına bu mücadeleye liderlik etmeye devam ediyor.

    KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL SÖZLER
    Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda skandal açıklamalarda bulundu.



    PKK tarafından 13 kişinin şehit edildiği katliamı hakkında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı.

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