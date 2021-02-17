7 BİN PERSONEL NEREDE?

Kar yağışı uyarılarının hemen ardından İBB'den yapılan açıklamada İstanbul'da 7 bin personelin görevlendirileceği ifade edilmişti. Ancak il genelinde yaşanan buzlanmalar ve yolların kapanması "7 bin personel nerede?" sorusunu sordurttu.