İstanbul'da 14 Şubat'tan bu yana etkili olan kar yağışı il genelinde devam ediyor. Kar yağışının yoğunluğunu artırmasının ardından şehrin birçok bölgesinde vatandaş yollarda kaldı. Sabah saatlerinde işine gitmek için yola çıkan on binlerce İstanbullu, yollarda mahsur kalırken, İBB'nin çalışmalarının yetersiz kalması dikkat çekti.
KÖPRÜLERDE TRAFİK DURDU
İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerden Altunizade' den başlayan trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanıp yoğun trafik oluşturdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde çift yönlü trafik oluştu. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 08.40 itibariyle yüzde 62'yi gördü.
TUZLAMA ÇALIŞMALARI YETERSİZ KALDI
Yoğun kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu Kavacık Mevkii Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Karla kaplanan yolda araç sürücüleri ilerlemekte zorluk çekti. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Tuzlama araçları bölgeye gelerek çalışma yaptı. Kar yağışı Kavacık ve çevresinde etkisini arttırarak sürüyor.