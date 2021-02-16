Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.02.2021 06:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.02.2021 06:37
    ABONE OL

    | Meteorolojiden 15 ilde yoğun kar yağışı uyarısı! İstanbul'da kar yağmaya devam edecek mi? 17 Şubat 2021

    tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre yurdun büyük bölümünü günlerdir adeta esir alan kar yağışının bugün de yer yer etkili olacağı belirtildi. Özellikle Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Bursa çevreleri ile Ordu, Giresun, Tokat, Malatya, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevreleri için "yoğun kar yağışı" uyarısı yapıldı. Günlerdir kar yağışı devam eden İstanbul için de yeni tahminlerde bulunuldu. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 17 Şubat 2021 Çarşamba günü hava durumu tahminleri...

    Meteorolojiden 15 ilde yoğun kar yağışı uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege'nin kuzeyi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi ile ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette; Marmara ve Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa); Ege, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Akdeniz ve Doğu Anadolu'da fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın kuzey, kuzeydoğulu yönlerden Marmara ve Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa), Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa); Doğu Anadolu'da güney ve güneydoğulu yönlerden fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ZİRAİ DON UYARISI: Yurdumuzun kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

        TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Çok bulutlu, doğusunun akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile Bursa'nın kuzey ve doğu çevrelerinde yer yer yoğun olması, bölge genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        EDİRNE °C, 1°C
        Çok bulutlu

        İSTANBUL °C, 4°C
        Çok bulutlu, Avrupa Yakası hafif olmak üzere, il geneli kar yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 2°C
        Çok bulutlu

        KOCAELİ °C, 3°C
        Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin kuzey kesimleri ile Afyon'un doğu çevrelerinin bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, -3°C
        Çok bulutlu, doğu çevreleri sabah erken saatlerde hafif kar yağışlı

        DENİZLİ °C, 5°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        İZMİR °C, 6°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        MANİSA °C, 5°C
        Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

            AKDENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yağışlı geçeceği; yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

            ADANA °C, 13°C
            Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            ANTALYA °C, 10°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            HATAY °C, 11°C
            Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            ISPARTA °C, -2°C
            Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu kar yağışlı

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

            ANKARA °C, -2°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            ÇANKIRI °C, -3°C
            Çok bulutlu, kuzey çevreleri hafif kar yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, -2°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            KONYA °C, -1°C
            Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

            BATI KARADENİZ
            Çok bulutlu, iç kesimlerde hafif olmak üzere, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

            BOLU °C, -2°C
            Çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı

            DÜZCE °C, 1°C
            Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

            KASTAMONU °C, -3°C
            Çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı

            ZONGULDAK °C, 2°C
            Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Ordu, Tokat, Giresun çevrelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 0°C
            Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

            RİZE °C, 4°C
            Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

            SAMSUN °C, 2°C
            Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

            TRABZON °C, 4°C
            Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

                DOĞU ANADOLU
                Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batısında karla karışık yağmur; orta ve güney kesimlerinde ise yoğun kar şeklinde görülmesi, gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

                ERZİNCAN °C, 5°C
                Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

                ERZURUM °C, 3°C
                Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                KARS °C, 5°C
                Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                VAN °C, 5°C
                Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

                DİYARBAKIR °C, 11°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

                GAZİANTEP °C, 8°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

                SİİRT °C, 11°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                ŞANLIURFA °C, 11°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

                17-21 ŞUBAT 2021 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ


                17 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

                    18 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

                    19 ŞUBAT 2021 CUMA TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

                    20 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU
                        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden 15 ilde yoğun kar yağışı uyarısı! İstanbul'da kar yağmaya devam edecek mi? 17 Şubat 2021