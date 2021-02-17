Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.02.2021 09:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.02.2021 09:32
    ABONE OL

    İzmir'de şiddetli tekneleri devirdi ağaçları söktü! 17 Şubat

    İzmir'in Konak ilçesinde nedeniyle bir tekne yan yattı. 'nın İnciraltı sahilindeki bazı balıkçı tekneleri de şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gördü. Öte yandan İzmir genelinde nedeniyle birçok bölgede ağaçlar devrildi. haberine göre kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda bugün sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.

    İzmir'de kuvvetli rüzgar etkili oluyor

    İzmir'in Konak, Balçova, Narlıdere, Karşıyaka gibi ilçelerinde saatteki hızı 50 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle denizdeki dalga boyu yükseldi.

    Konak 1'inci Kordon'da demirli bir tekne su alarak yan yattı.


    Balçova'nın İnciraltı sahilindeki bazı balıkçı tekneleri de şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gördü.



    AĞAÇLAR DEVRİLDİ
    İzmir genelinde fırtına nedeniyle birçok bölgede ağaçlar devrildi. Fırtına uyarısının ardından teyakkuza geçen ekipler, birçok bölgede devrilen ağaçlara müdahalede bulundu.



    Dün akşam saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, devrilen onlarca ağaçların kaldırılması için gece boyunca çalışma yaptı.

    TÜRKİYE GENELİNDE BUGÜN SAĞANAK, KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR BEKLENİYOR
    Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda bugün sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, İç Ege'nin kuzeyi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış bekleniyor.

    Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Malatya, Erzincan, Bitlis ve Muş çevreleri, Tunceli, Bingöl, Hakkari ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

    Marmara Bölgesi ile ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunuyor.

        Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara ve Akdeniz'de kuvvetli (40-60 kilometre/saat), Ege, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Akdeniz ve Doğu Anadolu'da fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel İzmir'de şiddetli fırtına tekneleri devirdi ağaçları söktü! 17 Şubat hava durumu