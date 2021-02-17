İzmir'in Konak, Balçova, Narlıdere, Karşıyaka gibi ilçelerinde saatteki hızı 50 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle denizdeki dalga boyu yükseldi.

Konak 1'inci Kordon'da demirli bir tekne su alarak yan yattı.





Balçova'nın İnciraltı sahilindeki bazı balıkçı tekneleri de şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gördü.





AĞAÇLAR DEVRİLDİ

İzmir genelinde fırtına nedeniyle birçok bölgede ağaçlar devrildi. Fırtına uyarısının ardından teyakkuza geçen ekipler, birçok bölgede devrilen ağaçlara müdahalede bulundu.







Dün akşam saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, devrilen onlarca ağaçların kaldırılması için gece boyunca çalışma yaptı.

TÜRKİYE GENELİNDE BUGÜN SAĞANAK, KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR BEKLENİYOR

Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda bugün sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, İç Ege'nin kuzeyi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış bekleniyor.