Pandemiyle mücadele kapsamında alınan tedbirler halen uygulanıyor. Bu tedbirler arasında ise 20 yaş altı, 65 yaş üstü, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ve toplu faaliyet gösteren bazı mekanların faaliyetlerinin durdurulması şeklinde pek çok karar yer alıyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya geldi. Milyonlarca vatandaş toplantıdan çıkacak kararlara odaklandı. Peki, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte detaylar...

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı sorusu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içerisinde anlık olarak yer alacaktır.