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    • 17.02.2021 16:58
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    Son dakika: Hafta içi ve ? ne zaman bitecek?

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz aylarda alınan kararlar 81 ilimizde uygulanmaya devam ediyor. Bilindiği üzere hafta içi akşam saat 21.00'den sabah 05.00'e kadar, hafta sonu ise tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kısıtmalarla ilgili yeni kararların alınması bekleniyor. Peki, hafta içi ve ? ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler...

    Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

    Pandemiyle mücadele kapsamında alınan tedbirler halen uygulanıyor. Bu tedbirler arasında ise 20 yaş altı, 65 yaş üstü, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ve toplu faaliyet gösteren bazı mekanların faaliyetlerinin durdurulması şeklinde pek çok karar yer alıyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya geldi. Milyonlarca vatandaş toplantıdan çıkacak kararlara odaklandı. Peki, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte detaylar...

    HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

    Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı sorusu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içerisinde anlık olarak yer alacaktır.

    KARARLAR İÇİN TOPLANTI SONRASINI İŞARET ETTİ

    Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında koronavirüsle mücadele ana gündemi ile toplandı. Başkan Erdoğan, "Şu ana kadar aşılamada 5 milyon 200 bini geride bıraktık. Bugün kabine toplantımızda yapacağımız çalışmalarda aldığımız kararları açıklayacağız." diyerek toplantı sonrası yapacağı açıklamayı işaret etti.

    BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu konuda bir sunum yaparak kabine üyelerini bilgilendirecek. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri toplantıda karara bağlanacak.

        ESNAFIN GÖZÜ TOPLANTIDA

        Başkan Erdoğan, esnafa yönelik tedbirlerle ilgili daha önce "Vakaların belirli bir sayının altına düşmesiyle birlikte esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz." açıklamasını yapmıştı.

        Esnafın gözü o takvimde. Hükümet; lokanta, restoran ve kafe sahiplerinden gelen talepleri değerlendirecek. Faaliyetleri kısıtlanan iş yerlerinin belli kurallarla açılması gündeme gelecek.

        NORMALLEŞME ADIMLARI ATILACAK MI?

        Sokağa çıkma kısıtlamaları da masada olacak. Kısıtlamaların ne zaman esnetilebileceği konusunda değerlendirme yapılacak. Bunun için il il vaka tablosuna bakılacak. Salgının seyrine göre il ve bölge bazında normalleşme adımları atılacak.

            YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİŞ

            Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı. 1 Mart'ta ilkokulun tüm kademeleri ile 8 ve 12'nci sınıflarda yüz yüze eğitime geçilecek. Bu konuda yapılan hazırlıklar Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Diğer sınıf kademelerinde yüz yüze eğitime geçilme tarihi görüşülecek.

            AŞILAMA SÜRECİ DE MASADA OLACAK

            Çin ve Almanya'dan sipariş edilen koronavirüs aşılarının son durumu ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak. Türkiye'deki aşılama süreci de değerlendirilecek.
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            Haberler Güncel Son dakika: Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?