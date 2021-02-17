Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.02.2021 16:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.02.2021 16:21
    ABONE OL

    ? ? Kıraathaneler için gözler alınacak kararda!

    Kahvehaneler koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetine bir süre ara verilen mekanlar arasında yer alıyor. Bu bağlamda gözler kahvehanelerin açılıp açılmayacağına çevrildi. Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir araya geliyor. Esnaflar yeni bir karar alınıp alınmayacağını merak ediyor. Peki, ? ? Kıraathaneler için yeni karar alındı mı? İşte son gelişmeler takvim.com.tr'de....

    Kahvehaneler ne zaman açılacak?

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan yerler arasında yer alan kahvehanelerin ne zaman açılacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplanmasıyla birlikte gözler alınacak kararlara çevrildi. Esnaf ve vatandaşlar toplantıdan yeni bir karar çıkıp çıkmayacağına odaklandı. Peki, kahvehaneler açıldı mı? Kahvehaneler ne zaman açılacak? İşte detaylar...

    KAHVEHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

    Konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Kahvehanelerle ilgili bir son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içerisinde anlık olarak yer alacaktır.

    KARARLAR İÇİN TOPLANTI SONRASINI İŞARET ETTİ

    Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında koronavirüsle mücadele ana gündemi ile toplandı. Başkan Erdoğan, "Şu ana kadar aşılamada 5 milyon 200 bini geride bıraktık. Bugün kabine toplantımızda yapacağımız çalışmalarda aldığımız kararları açıklayacağız." diyerek toplantı sonrası yapacağı açıklamayı işaret etti.

    BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu konuda bir sunum yaparak kabine üyelerini bilgilendirecek. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri toplantıda karara bağlanacak.

        ESNAFIN GÖZÜ TOPLANTIDA

        Başkan Erdoğan, esnafa yönelik tedbirlerle ilgili daha önce "Vakaların belirli bir sayının altına düşmesiyle birlikte esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz." açıklamasını yapmıştı.

        Esnafın gözü o takvimde. Hükümet; lokanta, restoran ve kafe sahiplerinden gelen talepleri değerlendirecek. Faaliyetleri kısıtlanan iş yerlerinin belli kurallarla açılması gündeme gelecek.

        NORMALLEŞME ADIMLARI ATILACAK MI?

        Sokağa çıkma kısıtlamaları da masada olacak. Kısıtlamaların ne zaman esnetilebileceği konusunda değerlendirme yapılacak. Bunun için il il vaka tablosuna bakılacak. Salgının seyrine göre il ve bölge bazında normalleşme adımları atılacak.

            YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİŞ

            Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı. 1 Mart'ta ilkokulun tüm kademeleri ile 8 ve 12'nci sınıflarda yüz yüze eğitime geçilecek. Bu konuda yapılan hazırlıklar Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Diğer sınıf kademelerinde yüz yüze eğitime geçilme tarihi görüşülecek.

            AŞILAMA SÜRECİ DE MASADA OLACAK

            Çin ve Almanya'dan sipariş edilen koronavirüs aşılarının son durumu ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak. Türkiye'deki aşılama süreci de değerlendirilecek.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Güncel Kahvehaneler açıldı mı? Kahvehaneler ne zaman açılacak? Kıraathaneler için gözler alınacak kararda!