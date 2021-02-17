Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan yerler arasında yer alan kahvehanelerin ne zaman açılacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplanmasıyla birlikte gözler alınacak kararlara çevrildi. Esnaf ve vatandaşlar toplantıdan yeni bir karar çıkıp çıkmayacağına odaklandı. Peki, kahvehaneler açıldı mı? Kahvehaneler ne zaman açılacak? İşte detaylar...

KAHVEHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Kahvehanelerle ilgili bir son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içerisinde anlık olarak yer alacaktır.