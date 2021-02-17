Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan yerler arasında yer alan kahvehanelerin ne zaman açılacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplanmasıyla birlikte gözler alınacak kararlara çevrildi. Esnaf ve vatandaşlar toplantıdan yeni bir karar çıkıp çıkmayacağına odaklandı. Peki, kahvehaneler açıldı mı? Kahvehaneler ne zaman açılacak? İşte detaylar...
KAHVEHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Kahvehanelerle ilgili bir son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içerisinde anlık olarak yer alacaktır.
KARARLAR İÇİN TOPLANTI SONRASINI İŞARET ETTİ
Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında koronavirüsle mücadele ana gündemi ile toplandı. Başkan Erdoğan, "Şu ana kadar aşılamada 5 milyon 200 bini geride bıraktık. Bugün kabine toplantımızda yapacağımız çalışmalarda aldığımız kararları açıklayacağız." diyerek toplantı sonrası yapacağı açıklamayı işaret etti.
BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu konuda bir sunum yaparak kabine üyelerini bilgilendirecek. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri toplantıda karara bağlanacak.