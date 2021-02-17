İstanbul'da kar yağışı çileye döndü! Sosyal medyada İBB'ye sert tepki: Kar yağdı İBB seyretti!
İstanbul'da günlerdir devam eden kar yağışı bu sabah etkisini artırınca trafik durma noktasına geldi. Araçlar buzlu yollarda zor anlar yaşadı. İşe gitmek için yola çıkanlar yollarda adeta drift yaptı. Duruma isyan eden İstanbullular sosyal medyadan İBB'nin önlem almamasına tepki gösterdi.
17.02.2021 11:32
- Son Güncelleme: 17.02.2021 11:32
İstanbul'da kar yağışı yoğun bir şekilde devam ediyor. Karın tadını çıkarmaya çalışan İstanbullular çoğu zaman zor anlar yaşıyor.
Belediyenin tedbirsizlikleri nedeniyle yollar, sürücüler için adeta kayak pistine döndü.
Buz tutan yollarda sürücüler ise araç kullanmakta zorlanıyor. Başakşehir'de etkili olan kar yağışı sonrası bir halk otobüsünün süratle sağa sola kayması korku dolu anlar yaşattı.
Bir başka olayda ise kar küreme aracı, hızla kayarak önünde bulunan araçlara çarparak durabildi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
İBB'nin yoğun kar yağışı karşısında hiçbir önlem alamaması İstanbulluların tepkisini çekti.