İstanbul'da kar yağışı çileye döndü! Sosyal medyada İBB'ye sert tepki: Kar yağdı İBB seyretti!

İstanbul'da günlerdir devam eden kar yağışı bu sabah etkisini artırınca trafik durma noktasına geldi. Araçlar buzlu yollarda zor anlar yaşadı. İşe gitmek için yola çıkanlar yollarda adeta drift yaptı. Duruma isyan eden İstanbullular sosyal medyadan İBB'nin önlem almamasına tepki gösterdi.

17.02.2021 11:32 - Son Güncelleme: 17.02.2021 11:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





