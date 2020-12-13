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    • Güncel
    • 13.12.2020 Gazete
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    ’nin alay konusu olan maskeli heyki için CHP’li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerioğlu'ndan pes dedirten sözler!

    Corona’ya karşı herkes elinden gelen çabayı gösterdi.  de sağlıkçılar için bir anıt dikti. Heykele maskeyi yerleştirdi. Başkan Kerimoğlu, tebrikleri (!) şöyle dile getirdi: Maskeli ilk heykeli biz yaptık tüm dünyadan mesaj yağıyor

    'li , virüsle kahramanca savaşan sağlıkçıların ini dikti. Başkan'ın bu sözleri ise pes dedirtti.


    Anıtın açılışına CHP'nin İstanbul kurmayları da tam kadro katıldı.

    Corona'ya karşı herkes elinden gelen çabayı gösterdi. CHP de sağlıkçılar için bir anıt dikti. Heykele maskeyi yerleştirdi. Başkan Kerimoğlu, tebrikleri (!) şöyle dile getirdi: Maskeli ilk heykeli biz yaptık tüm dünyadan mesaj yağıyor

    CHP'LİLER ŞOKTA
    Corona'nın ilacı heykelmiş
    Bari hepsine maske taksaydınız
    Biri bizi şakalıyor
    Başkan işte şimdi tarihe geçtin

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    Haberler Güncel CHP’nin alay konusu olan maskeli heyki için CHP’li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerioğlu'ndan pes dedirten sözler!