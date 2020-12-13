CHP'li Bakırköy Belediyesi, virüsle kahramanca savaşan sağlıkçıların maskeli heykelini dikti. Başkan'ın bu sözleri ise pes dedirtti.



Anıtın açılışına CHP'nin İstanbul kurmayları da tam kadro katıldı.

Corona'ya karşı herkes elinden gelen çabayı gösterdi. CHP de sağlıkçılar için bir anıt dikti. Heykele maskeyi yerleştirdi. Başkan Kerimoğlu, tebrikleri (!) şöyle dile getirdi: Maskeli ilk heykeli biz yaptık tüm dünyadan mesaj yağıyor

CHP'LİLER ŞOKTA

Corona'nın ilacı heykelmiş

Bari hepsine maske taksaydınız

Biri bizi şakalıyor

Başkan işte şimdi tarihe geçtin