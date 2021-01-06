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    • 06.01.2021 14:55
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    CHP’nin usulsüzlüğü raporunda! Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz’u izlediği ev CHP’li Kerimoğlu’na usulsüz tahsil edilmiş!

    Başkanı ’nun ni bol köpüklü kahvesiyle televizyon karşısında izlediği ev Belediye Başkanı ’na usulsüz tahsil edilmiş. Skandal raporunda “ idaresi tarafından, Kerimoğlu için 1 Haziran 2014-1 Haziran 2020 arasında kiralanan lojman için gerekli görüş ve izinler alınmadı” ifadeleriyle ortaya çıktı.

    15 Temmuz’u izlediği ev CHP’li Kerimoğlu’na usulsüz tahsil edilmiş!

    Başkanı Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde 'ndan darbecilerin izniyle çıkış yapıp Belediye Başkanı 'nun oturduğu eve geçmiş ve geceyi burada geçirmişti.

    Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu'nun, inşaat halindeyken mühürlenen siteden 12 milyon TL'ye satın aldığı ve "Ne yapsaydım, bodrum katta mı yaşasaydım?" diyerek kendini savunduğu daireye taşınmadan önce kaldığı bu lojmanda, usule aykırı şekilde oturduğu ortaya çıktı.

    GEREKLİ İZİNLER ALINMADI
    'ın 2019 raporuna göre, idaresi tarafından, Kerimoğlu için 1 Haziran 2014-1 Haziran 2020 arasında kiralanan lojman için gerekli görüş ve izinler alınmadı.

    Yönetmeliklere göre, belediye adına ancak Bakanlığın teklifi, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Cumhurbaşkanından izin alınması suretiyle konut kiralanabiliyor.

    Raporda, "Gerekli görüş ve izinlerin verilmemesine rağmen konutun kiralandığı ve belediye başkanına tahsis edildiği" belirtildi.

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    Haberler Güncel CHP’nin usulsüzlüğü Sayıştay raporunda! Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz’u izlediği ev CHP’li Kerimoğlu’na usulsüz tahsil edilmiş!