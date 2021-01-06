CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'ndan darbecilerin izniyle çıkış yapıp Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun oturduğu eve geçmiş ve geceyi burada geçirmişti.

Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu'nun, inşaat halindeyken mühürlenen siteden 12 milyon TL'ye satın aldığı ve "Ne yapsaydım, bodrum katta mı yaşasaydım?" diyerek kendini savunduğu daireye taşınmadan önce kaldığı bu lojmanda, usule aykırı şekilde oturduğu ortaya çıktı.

GEREKLİ İZİNLER ALINMADI

Sayıştay'ın 2019 raporuna göre, Bakırköy Belediyesi idaresi tarafından, Kerimoğlu için 1 Haziran 2014-1 Haziran 2020 arasında kiralanan lojman için gerekli görüş ve izinler alınmadı.

Yönetmeliklere göre, belediye adına ancak Bakanlığın teklifi, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Cumhurbaşkanından izin alınması suretiyle konut kiralanabiliyor.

Raporda, "Gerekli görüş ve izinlerin verilmemesine rağmen konutun kiralandığı ve belediye başkanına tahsis edildiği" belirtildi.