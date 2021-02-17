Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan dikkate değer açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu, HDP ve Avrupa'ya yüklendiği konuşması şöyle;
İnancımız ve değerlerimiz yolunda mücadele ederken şehitlik ve gazilikle müşerref olmayı en üstün vasıf olarak kabul ederiz.
"ELİMİZDE TEK BİR MASUMUN KANI YOKTUR"
Bizim elimizde tek bir masumun kanı yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Geçmişimizde tek bir coğrafyanın ya da toplumun sömürülmesinin ayıbı yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Ne ecdadımızdan böyle bir miras aldık, ne kendimiz böyle bir zillete bulaştık, ne de evlatlarımıza böyle bir utanç bırakacağız.
HASTA AVRUPA'YA DERS NİTELİĞİNDE MESAJ: SIRÇA KÖŞKLERİNİZ EN KÜÇÜK BİR RÜZGARDA
Katran karasından beter halleriyle ülkemize insanlık, hak, adalet, özgürlük, demokrasi dersi vermenin peşine düşenlere diyorum ki, önce siz aynaya bakın ve kendi gerçeklerinizle yüzleşin. Sırça köşkleriniz en küçük bir rüzgarda nasıl temellerinden sarsıldığını biz görüyoruz.
ÇÜNKÜ BİZ HİÇBİR ZAMAN ZALİM OLMADIK"
Biz ise binlerce yıllık köklü geçmişimizde nice fırtınalar atlattık. Çünkü biz hiçbir zaman zalim olmadık. Zalimin yanında yer almadık, zalime teslim olmadık. Çünkü biz her zaman mağdura kucak açtık, mazluma el uzattık, hukukunu koruyanın safını tercih ettik.
TÜRKİYE'NİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ULUSLARARASI OPERASYONLAR
Suriye'de bunu yaptık. Libya'da bunu yaptık. Karabağ'da bunu yaptık. Somali'de bunu yaptık. Filistin'de bunu yaptık. Irak'ta, Bosna'da, Kıbrıs'ta bunu yaptık. Şayet bunun için bir bedel ödememiz gerekiyorsa da ödedik.
Bu bedeli yeri geldi sokaklarımız karıştırılarak ödedik, yeri geldi siyasi kaos denemesiyle ödedik, yeri geldi terör örgütleri üzerimize salınarak ödedik, yeri geldi darbe girişimiyle ödedik, yeri geldi ekonomik tuzaklarla ödedik, yeri geldi uluslararası alanda haksız, hukuksuz baskılara maruz kalarak ödedik. Ama hiçbir zaman eğilmedik, teslim olmadık.
Bugün Türkiye kendini her zamankinden çok daha fazla güvenmektedir. Bugün Türkiye bölgesel ve küresel liderlik hedefine doğru, bizzat sahada adım adım yürümektedir. Bugün Türkiye dünyadaki tüm mazlumların gönlünde taht kurmuştur. Terörle mücadele meselesi her türlü siyasi çekişmenin, günlük polemiklerin üzerinde tutulması gereken milli bir konudur.
HDP'YE TEPKİ: BU MİLLET HESABINI SORACAK
Şöyle kalplerinden kopup gelen bir hisle, tam tarifini yaparak, amasız, fakatsız, lakinsiz bir şekilde terör örgütünü kınamayan hiç kimse kendisini bu ülkenin partisi olarak takdim edemez.