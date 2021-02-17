Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.
Kritik toplantının ardından açıklama yapan Başkan Erdoğan, Milli Uzay Programına dair değerlendirmelerde bulundu.
"10 YILLIK HEDEFLERİMİZİ İLAN ETTİK"
Demokratik ve ekonomik kalkınmamızı ileriye taşıyacak çalışmaları asla ihmal etmiyoruz. Milli teknoloji hamlesi vizyonumuza sımsıkı sarılıyor, geleceğimizi yüksek teknolojide, araştırma geliştirme, inovasyonda arıyoruz. Milli Uzay Programı'nı geçtiğimiz hafta ilan ettik. Bu alanda gelecek 10 yıldaki hedeflerimizi milletimizle ve tüm dünya ile paylaştık.
"YALNIZCA BİRKAÇ ADIM ÖTEMİZDEDİR"
Kendimizi adadığımız müddetçe önümüzde hiçbir engel göremiyoruz. Kendi uydularını geliştirebilen, üretebilen, test edebilen dünyadaki az sayıda ülke arasındayız. Gözünü uzaya dikmiş, kainatın bilinmezlerini çözmeye azmetmiş, tutkulu gençlere, evlatlara sahibiz. Aya ulaşmak ya da uzaya bir Türk vatandaşını göndermek gibi hedefler yalnızca birkaç adım ötemizdedir."
"BİZ SAMANYOLU GALAKSİSİ DİYORUZ ONLARIN GÖZÜ HALA SAMANDA"
Bu milletin derdiyle dertlenemediği gibi heyecanını paylaşamayan, heyecanı ile gururlanamayan nasipsizler bu alanda da hemen kendini gösterdiler. Biz samanyolu galaksisi diyoruz onların gözü hala samanda. Buna uzay masalı diyecek kadar küçüldüler. Her adımı yapamazsınız, başaramazsınız diyerek önemsizleştirmeye çalışanları kendi masallarında bırakıp devam edeceğiz.