"YALNIZCA BİRKAÇ ADIM ÖTEMİZDEDİR"

Kendimizi adadığımız müddetçe önümüzde hiçbir engel göremiyoruz. Kendi uydularını geliştirebilen, üretebilen, test edebilen dünyadaki az sayıda ülke arasındayız. Gözünü uzaya dikmiş, kainatın bilinmezlerini çözmeye azmetmiş, tutkulu gençlere, evlatlara sahibiz. Aya ulaşmak ya da uzaya bir Türk vatandaşını göndermek gibi hedefler yalnızca birkaç adım ötemizdedir."





"BİZ SAMANYOLU GALAKSİSİ DİYORUZ ONLARIN GÖZÜ HALA SAMANDA"

Bu milletin derdiyle dertlenemediği gibi heyecanını paylaşamayan, heyecanı ile gururlanamayan nasipsizler bu alanda da hemen kendini gösterdiler. Biz samanyolu galaksisi diyoruz onların gözü hala samanda. Buna uzay masalı diyecek kadar küçüldüler. Her adımı yapamazsınız, başaramazsınız diyerek önemsizleştirmeye çalışanları kendi masallarında bırakıp devam edeceğiz.