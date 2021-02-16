"Havuz medyası yapıyor. Sözde onları karalayacak. Havuz medyasının hiçbir kıymeti yok ama havuz medyasının iftira atma konusunda müthiş yetenekleri var. Çünkü bunların hiçbirisi gazeteci değil. Kalemini satan, kalemini kiralayan adamdan zaten gazeteci olmaz. Paraları nereden aldıklarını, havuzu nasıl oluşturduklarını biliyoruz. Rüşvetten beslenen adamın Türkiye'nin lehine bir satır yazması mümkün mü? Mümkün değil."