CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Gara'da 13 rehin Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından katledildiği günün ertesinde Uludağ'da içkili eğlence yapan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerin görüntülerinin kamuoyuna duyurulmasından rahatsız oldu.
Boğaziçili öğrencilerin Bursa Valiliği'nden aldığı resmi izin belgesi paylaşılmasına rağmen şehitlerimizin olduğu günkü içkili skandalı inkar eden Kılıçdaroğlu gazetecilere hakaret etti.
KEMAL GÖRÜNTÜLERİ BELGELERİ YALANLAYIP HAKARET ETTİ
Kılıçdaroğlu'nun gerçek dışı ve galiz hakaretleri şöyle;
"Havuz medyası yapıyor. Sözde onları karalayacak. Havuz medyasının hiçbir kıymeti yok ama havuz medyasının iftira atma konusunda müthiş yetenekleri var. Çünkü bunların hiçbirisi gazeteci değil. Kalemini satan, kalemini kiralayan adamdan zaten gazeteci olmaz. Paraları nereden aldıklarını, havuzu nasıl oluşturduklarını biliyoruz. Rüşvetten beslenen adamın Türkiye'nin lehine bir satır yazması mümkün mü? Mümkün değil."
UCUZ YALANCI RESMİ BELGEYİ OKUYAMIYOR MU?