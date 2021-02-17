Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Kabinede koronavirüs tedbirleri başta olmak ülke gündeminde yer alan tüm gelişmeler görüşüldü. Milyonlarca vatandaş kısıtlamalarda bir esnetilme kararı alınıp alınmadığını merak ediyordu. Peki, normalleşme ne zaman başlayacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte normalleşme takvimine dair merak edilenler...
NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Başkan Erdoğan, "İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerimizin durumu, illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir." dedi.
"BU MUSİBETİ TEHDİT OLMAKTAN ÇIKARTABİLECEK BİR YERDE DURUYORUZ"
Erdoğan, şöyle devam etti:
"Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.
İllerimizi vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz. Biraz daha sabrederek, biraz daha fedakarlık yaparak bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz."