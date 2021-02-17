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    • 17.02.2021 20:24
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    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün bir araya gelerek koronavirüs tedbirleri ve ülke gündemindeki diğer gelişmeler hakkında görüştü. Milyonlarca vatandaş koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararların esnetilip esnetilmeyeceğini merak ediyordu. Başkan Erdoğan toplantı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan normalleşme sürecinin nasıl işleyeceğine dair ilişkin tüm detayları vatandaşlarla paylaştı. Peki, ? ? İşte son açıklamalar...

    Normalleşme süreci ne zaman başlayacak?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Kabinede koronavirüs tedbirleri başta olmak ülke gündeminde yer alan tüm gelişmeler görüşüldü. Milyonlarca vatandaş kısıtlamalarda bir esnetilme kararı alınıp alınmadığını merak ediyordu. Peki, normalleşme ne zaman başlayacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte normalleşme takvimine dair merak edilenler...

    NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Başkan Erdoğan, "İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerimizin durumu, illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir." dedi.

    "BU MUSİBETİ TEHDİT OLMAKTAN ÇIKARTABİLECEK BİR YERDE DURUYORUZ"

    Erdoğan, şöyle devam etti:

    "Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.

    İllerimizi vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz. Biraz daha sabrederek, biraz daha fedakarlık yaparak bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz."

        7 GÜNLÜK KOVİD-19 VAKA SAYILARI

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı.

        Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 8-14 Şubat haftasına ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz." ifadesini kullandı.

        Bakanlığın "covid19.saglik.gov.tr" adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, her 100 bin kişide illere göre haftalık (8-14 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:

        "Adana (59,95), Adıyaman (100,55), Afyonkarahisar (22,32), Ağrı (27,50), Aksaray (92,01), Amasya (96,06), Ankara (35,49), Antalya (78,20), Ardahan (65,63), Artvin (78,42), Aydın (35,21), Balıkesir (83,65), Bartın (44,69), Batman (12,49), Bayburt (60,71), Bilecik (35,41), Bingöl (26,81), Bitlis (10,35), Bolu (44,96), Burdur (75,54), Bursa (34,87),

        Çanakkale (37,61), Çankırı (22,86), Çorum (35,36), Denizli (32,52), Diyarbakır (17,53), Düzce (43,99), Edirne (65,66), Elazığ (50,42), Erzincan (60,37), Erzurum (37,71), Eskişehir (30,99), Gaziantep (26,72), Giresun (184,34), Gümüşhane (97,18), Hakkari (9,55), Hatay (62,82), Iğdır (23,28), Isparta (33,88),

            İstanbul (60,19), İzmir (44,39), Kahramanmaraş (39,38), Karabük (34,15), Karaman (103,16), Kars (17,79), Kastamonu (29,73), Kayseri (56,71), Kırıkkale (43,23), Kırklareli (52,61), Kırşehir (29,90), Kilis (51,57), Kocaeli (88,19), Konya (90,99), Kütahya (50,91), Malatya (40,92), Manisa (42,52), Mardin (15,33), Mersin (90,57), Muğla (54,94),

            Muş (16,28), Nevşehir (66,16), Niğde (54,67), Ordu (194,42), Osmaniye (139,81), Rize (202,44), Sakarya (76,77), Samsun (171,29), Siirt (21,37), Sinop (79,52), Sivas (33,08), Şanlıurfa (27,12), Şırnak (7,82), Tekirdağ (55,37), Tokat (118,52), Trabzon (228,02), Tunceli (38,96), Uşak (27,70), Van (14,89), Yalova (75,17), Yozgat (41,07), Zonguldak (54,67)."
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            Haberler Güncel Son dakika: Normalleşme süreci ne zaman başlayacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Normalleşme takvimi...