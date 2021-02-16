Sakarya ve Bilecik'te yarın okullar tatil mi? 17 Şubat Sakarya, Bilecik kar tatili var mı? sorularının yanıtları vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Beyaza bürünen tüm illerde vatandaşlar yüzyüze eğitime ara verilip verilmediğini sorgular oldu. Yoğun kar yağışından dolayı Sakarya ve Bilecik valiliğinden konuyla ilgili açıklama geldi mi? Sakarya ve Bilecik'te yarın okullar tatil olacak mı?
SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?
Sakarya'da etkisini artırması beklenen kar nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.
Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Etkili olan ve yarın da devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okul ve kurumlardan, yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim ve öğretime, 15 Şubat Pazartesi günü için 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.
Vali Kaldırım, ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını kaydetti.
BİLECİK'TE OKULLAR TATİL Mİ?
Bilecik'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime Osmaneli ilçesinde 1, Bozüyük ilçesinde 2 gün ara verildi.
Osmaneli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede eğitime başlayan okullarda, kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek buzlanma ile ulaşımda aksama riskleri üzerine yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Bozüyük Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise yoğun kar yağışı nedeniyle ilçedeki resmi ve özel okullarda 16-17 Şubat'ta yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilik de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin 2 gün idari izinli sayılacağını duyurdu.