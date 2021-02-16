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    Sakarya ve Bilecik’te yarın okullar tatil mi? , ?

    Gündemde binlerce kişi Sakarya ve Bilecik’te yarın okullar tatil mi? sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Ülke genelinde başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte yüzyüze eğitimin başladığı illerde okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Tüm illerden vatandaşlar yüzyüze eğitime ara verilip verilmediğini sorgular oldu. Konuyla ilgili Sakarya ve Bilecik’te valiliklerinden açıklama geldi mi? Peki , ? işte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Sakarya ve Bilecik’te yarın okullar tatil mi?

    Sakarya ve Bilecik'te yarın okullar tatil mi? 17 Şubat Sakarya, Bilecik kar tatili var mı? sorularının yanıtları vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Beyaza bürünen tüm illerde vatandaşlar yüzyüze eğitime ara verilip verilmediğini sorgular oldu. Yoğun kar yağışından dolayı Sakarya ve Bilecik valiliğinden konuyla ilgili açıklama geldi mi? Sakarya ve Bilecik'te yarın okullar tatil olacak mı?

    SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?

    Sakarya'da etkisini artırması beklenen kar nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

    Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Etkili olan ve yarın da devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okul ve kurumlardan, yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim ve öğretime, 15 Şubat Pazartesi günü için 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

    Vali Kaldırım, ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

    BİLECİK'TE OKULLAR TATİL Mİ?

    Bilecik'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime Osmaneli ilçesinde 1, Bozüyük ilçesinde 2 gün ara verildi.

    Osmaneli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede eğitime başlayan okullarda, kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek buzlanma ile ulaşımda aksama riskleri üzerine yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

    Bozüyük Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise yoğun kar yağışı nedeniyle ilçedeki resmi ve özel okullarda 16-17 Şubat'ta yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

    Valilik de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin 2 gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

        YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

        Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun yağış alan kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

        Yağışların, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Giresun, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar, Akdeniz kıyıları ile Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Marmara bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-80 km/sa), Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
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        Haberler Güncel Sakarya ve Bilecik’te yarın okullar tatil mi? 17 Şubat Sakarya, Bilecik kar tatili var mı?