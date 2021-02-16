İstanbul'da yarın okullar tatil mi sorusu hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. 17 Şubat Çarşamba İstanbul kar tatili var mı sorusunun yanıtı belli oldu. Milyonlarca öğrenci ve veli sabah saatlerinden itibaren bu sorunun yanıtını merak ediyordu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 1 gün daha ara verildiğini açıkladı. İşte son gelişmeler...

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır." ifadelerine yer verildi.