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    • 16.02.2021 16:52
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    Son dakika: İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Valilikten açıklama! 17 Şubat Çarşamba var mı?

    İstanbul'da yarın okullar tatil mi sorusu hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. İstanbul ve çevre illerde şiddetli kar yağışı etkisini gösteriyor. Bu bağlamda milyonlarca öğrenci ve veli okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Son dakika haberine göre İstanbul Valiliği'nden konu hakkında önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Peki, 17 Şubat Çarşamba var mı? İşte detaylar...

    İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

    İstanbul'da yarın okullar tatil mi sorusu hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. 17 Şubat Çarşamba İstanbul kar tatili var mı sorusunun yanıtı belli oldu. Milyonlarca öğrenci ve veli sabah saatlerinden itibaren bu sorunun yanıtını merak ediyordu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 1 gün daha ara verildiğini açıkladı. İşte son gelişmeler...

    İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır." ifadelerine yer verildi.

    YÜZ YÜZE EĞİTİME BİR GÜN ARA

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle "yüz yüze eğitim"e yarın ara verildiğini açıkladı.

    Yerlikaya'nın yazılı açıklaması şu şekilde:

    "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden aldığımız son verilere göre; Salı ilimizde hava durumunun; 'Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, yerel olarak kuvvetli (5-20 cm) kar sağanakları şeklinde etkili olması bekleniyor. 17 Şubat 2021 Çarşamba günü ilimizde hava durumunun; "Parçalı ve çok bulutlu, Avrupa yakasında öğle, Anadolu yakasında akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçmesi, Anadolu yakasında yerel olmak üzere öğle saatlerine kadar kuvvetli olması' beklenmektedir"

        "YÜZ YÜZE EĞİTİM FAALİYETLERİNE ÇARŞAMBA GÜNÜ BİR GÜN SÜREYLE ARA VERİLMİŞTİR"

        "Kıymetli İstanbulluların ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir"

        "MALÛL VE ENGELLİLER İLE HAMİLLELERE İDARİ İZİN"

        "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır. İlimizi etkileyen olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurumlarımızın ekipleri 24 saat esasıyla görev yapmaya devam ediyor. Sizlerden, kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmanızı bekliyoruz"

        Valilikten yapılan açıklamada ise Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre bugün İstanbul'da hava durumunun çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, yerel olarak kuvvetli kar sağanakları şeklinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.

        Yarın hava durumunun parçalı ve çok bulutlu, Avrupa yakasında öğle, Anadolu yakasında yerel olmak üzere öğle saatlerine kadar kuvvetli, akşam saatlerine kadar ise aralıklı kar yağışlı geçmesinin beklendiği aktarıldı.

        Açıklamada ayrıca kar yağışı sebebiyle meydana gelecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
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