"17 Şubat 2021 yarın kar tatili var mı?" ve "Okullar tatil mi?" soruları hakkında araştırmalar artış gösteriyor. Ülkemizin pek çok yerinde kar yağışının etkili olması nedeniyle bazı illerde yüz yüze eğitime ara verildi. Valiliklerden yapılacak açıklama bu kapsamda öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 17 Şubat 2021 yarın kar tatili var mı? Okullar tatil mi? Valilik MEB son dakika açıklaması var mı? Kar tatili olan iller hangileri? İşte son detaylar...

17 ŞUBAT 2021 YARIN KAR TATİLİ VAR MI?

Yarın kar tatili olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Valiliklerden ya da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

İşte merak edilenler;