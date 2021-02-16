MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında kritik açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"Ölürsem şehit, kalırsam gazi diyen bir milletin mukavetini kıracak, muvaffakiyetini kısıtlayacak bir kuvvet henüz görülmemiştir. Bu vatan inanmış vicdanların şükür duasıdır. Tarihi varlığımızı birilerinin lütfuna borçlu değiliz. Bu coğrafyayı bonus diye almadık. Kan verdik, can verdik, bu topraklara vatan dedik. Üzerimizde hesap yapanların ışık diye ateşe koştuklarını, cayır cayır yandıklarını gördük.

"SADECE KORKAK VE KOKUŞMUŞ DEĞİL, TERÖRÜN KOÇBAŞLARIDIR"

Şuur varsa akıl vardır, fikir vardır, çare vardır, atılgan ve çevik bir irade vardır. Milli birliğimizi ve bekamızı muhafaza ettik. Dün yedi düven

topraklarımıza saldırmıştı. Bugün de kiralık tetikçileriyle karşımızdadır. Bu tehdidi ciddiye almayan, bölücülük sorununu örtbas etmeye çalışan, beka mücadelesini küçümseyen kim varsa eli silahlı terörist kadar adidir, alçaktır. Hıyanet ile haysiyet arasında bir seçenek veya ara durak yoktur. Ama'ları, fakat'ları el yapımı patlayıcı gibi konuşlandıran, kanlı örgütün adını anmaktan imtina edenler sadece korkak ve kokuşmuş değil, terörün koçbaşlarıdır.

Bu koçbaşları Türk milletine ve Türkiye'ye ait her değere mesafelidir. Bunların hüviyetini biliyoruz. 10 Şubat 2021'de Gara bölgesine yapılan harekat, geçtiğimiz cumartesi günü tamamlanmıştır. Çok sayıda terörist hıyanetlerinin bedelini canlarıyla ödemiştir. Dileğimiz teröristlerin peşinin bırakılmaması, döktükleri kanların varlıklarından sorulmasıdır.