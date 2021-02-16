MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında kritik açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:
"Ölürsem şehit, kalırsam gazi diyen bir milletin mukavetini kıracak, muvaffakiyetini kısıtlayacak bir kuvvet henüz görülmemiştir. Bu vatan inanmış vicdanların şükür duasıdır. Tarihi varlığımızı birilerinin lütfuna borçlu değiliz. Bu coğrafyayı bonus diye almadık. Kan verdik, can verdik, bu topraklara vatan dedik. Üzerimizde hesap yapanların ışık diye ateşe koştuklarını, cayır cayır yandıklarını gördük.
"SADECE KORKAK VE KOKUŞMUŞ DEĞİL, TERÖRÜN KOÇBAŞLARIDIR"
Şuur varsa akıl vardır, fikir vardır, çare vardır, atılgan ve çevik bir irade vardır. Milli birliğimizi ve bekamızı muhafaza ettik. Dün yedi düven
topraklarımıza saldırmıştı. Bugün de kiralık tetikçileriyle karşımızdadır. Bu tehdidi ciddiye almayan, bölücülük sorununu örtbas etmeye çalışan, beka mücadelesini küçümseyen kim varsa eli silahlı terörist kadar adidir, alçaktır. Hıyanet ile haysiyet arasında bir seçenek veya ara durak yoktur. Ama'ları, fakat'ları el yapımı patlayıcı gibi konuşlandıran, kanlı örgütün adını anmaktan imtina edenler sadece korkak ve kokuşmuş değil, terörün koçbaşlarıdır.
Bu koçbaşları Türk milletine ve Türkiye'ye ait her değere mesafelidir. Bunların hüviyetini biliyoruz. 10 Şubat 2021'de Gara bölgesine yapılan harekat, geçtiğimiz cumartesi günü tamamlanmıştır. Çok sayıda terörist hıyanetlerinin bedelini canlarıyla ödemiştir. Dileğimiz teröristlerin peşinin bırakılmaması, döktükleri kanların varlıklarından sorulmasıdır.
"KANDİL'E TÜRK BAYRAĞI DİKİLMELİ"
Kandil'e bir şafak vakti Türk'ün şanlı bayrağı dikilmeli, terör elebaşları mağaralara gömülmelidir. Mahmur'da terör kampları yıkılıp yakılmalıdır. Sincar'ın kısa süre içinde yerle bir edilmesi artık hayat memat konusudur. Millet ve vatan bu kahraman şehitlerimize minnettardır. 13 vatandaşımız, 13 kahraman kardeşimiz bir mağara deliğinde şehit edildiler. Bu katliam bir canavarlık örneğidir. Suçsuz, günahsız ve savunmasız insanlara kurşun sıkmak terörün ilkel yönünü teşrfi etmiştir.
"GARA ÖNCESİ VE SONRASI AYNI OLMAYACAK"
Bu kadar mı alçaldınız, bu kadar mı insanlıkla aranızı açtınız? Sözde insan hakları savunucuları şimdi ne diyeceksiniz, ne yazacaksınız? Bu cinayetleri nasıl tevil edeceksiniz? Gara'da akan kan hepinizi boğacak. Bundan sonra Gara öncesi ile Gara sonrası aynı olmayacaktır. PKK'nın yanında saf tutan kim varsa tepeden tırnağa tutuşturulacaktır. Türk milletinin izzet-i nefsiyle oynamanın bedeli ağır sonucu, silahlı eşkıyaya, siyasi ortakçılarına felaket olarak yansıyacaktır. Hainlerin kafaları koparılacaktır. O meşhum mağarada Türk milletinin tamamına ateş açılmıştır. Biz göreceğimizi gördük, çekeceğimizi çektik. Acılara dayandık, sıramızı savdık. Bundan sonra gerisini bölücüler, işbirlikçiler, teröristler düşünmelidir. Herkes kulağını açsın ve bizim kim olduğumuzu dinlesin.
Gara'da şehit olan vatan evlatlarımıza rahmetler niyaz ediyor, tedavisi devam eden kardeşlerime şifa niyaz ediyorum.
"KARAR ARİFESİNDEYİZ"
Türkiye, terörün insanlık dışı hunhar eylemleriyle 37 yıldır mücadele halindedir. Ağzı süt kokan bebeklerimizi öldürdüler. Analara, babalara, bacılara, ninelere kıydılar. Çocukları yetim, gelinleri dul bıraktılar. Şehirlerimizde bomba patlattılar, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptılar. Çeteler kurup haraç toplamaya yeltendiler. İnsan hakları dediler, özgürlük masalına sığındılar. Hükümete desteğimiz tamdır.