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    Eli kanlı PKK’lı katillerin ’da şehit ettiği 13 kahraman için gözyaşları sel olup aktı (Güncel haberler)

    Terör örgütü PKK tarafından bazıları 5, bazıları da 6 yıldan beri alı konulan 13 kahramanın şehit haberi, ’nin yüreğini yaktı. Şehitlerimiz, Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı’nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketlerine yollandı. Şehit Sedat Yabalak’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören mangasının omuzlarında Mersin Bozyalı Tekeli Camii’nin avlusuna taşındı. Camideki cenaze törenine, şehidin annesi Ünzile, babası Kadir, eşi Burcu, kızı Zeynep Sena ve kardeşlerinin yanı sıra İçişleri Bakanı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, polis üniforması giyen şehidin 7 yaşındaki kızı Zeynep Sena, babasının tabutundaki fotoğrafını öpüp, polis selamı verdi.

    Şehitlere acı veda

    Terör örgütü PKK tarafından bazıları 5, bazıları da 6 yıldan beri alı konulan 13 kahramanın şehit haberi, Türkiye'nin yüreğini yaktı. Şehitlerimiz, Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketlerine yollandı. Şehit Sedat Yabalak'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören mangasının omuzlarında Mersin Bozyalı Tekeli Camii'nin avlusuna taşındı. Camideki cenaze törenine, şehidin annesi Ünzile, babası Kadir, eşi Burcu, kızı Zeynep Sena ve kardeşlerinin yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, polis üniforması giyen şehidin 7 yaşındaki kızı Zeynep Sena, babasının tabutundaki fotoğrafını öpüp, polis selamı verdi.

    HAİNLERE OPERASYON
    İçişleri Bakanlığı, 40 ilde PKK, KCK VE HDP'ye dev operasyon başlattı. Aralarında HDP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 718 kişi gözaltına alındı.

    İŞTE GARA ŞEHİTLERİMİZ
    Uzm. Çvş. Hüseyin Sarı ■ Pm. Sedat Yabalak, ■ Ast Sb. Semih Özbek ■ Pm. Vedat Kaya, ■ Er Süleyman Sungur, ■ Erbaş Mevlit Kahveci, ■ Er Müslüm Altıntaş, ■ Er Adil Kabaklı, ■ Er Aydın Köse ■ Er Sedat Sorgun ■ Sivil M. Salih Kanca

        MİT'TEN FETÖ'YE BÜYÜK DARBE
        MİT, haklarında yakalama kararı bulunan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı için Özbekistan'da operasyon düzenledi. 2 FETÖ'cüyü kıskıvrak yakalayıp Türkiye'ye getirdi.

        ÇAVUŞOĞLU-BLİNKEN S-400'Ü GÖRÜŞTÜ
        Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda konuştu. İkili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alındığı görüşmede, FETÖ, PKK/
        PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye, Doğu Akdeniz masaya yatırıldı.

        YÖK'TEN EĞİTİM MESAJI
        Covid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçildi. İlköğretim ve liselerde, köy okullarından başlamak üzere kademeli olarak yüz yüze eğitime geçileceği belirtildi. Dün YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'tan yeni bir açıklama geldi. Bu hafta üniversitelerde yüz yüze eğitim hakkında Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçileceğini söyledi.

            YASAKLAR ESNETİLDİ
            Coronavirüs             tedbirleri kapsamında yasaklar sıklaştırıldı. İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin toplu taşıma kullanımı kısıtlandı. Dün, kısıtlamada esneklik yapıldı. Yasak bundan sonra 12 yaş altına uygulanacak.

            COVİD'İ ÇÖZMEK KOLAY
            Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Coronavirüs salgınını yıllar öncesinden bildi. Virüsü kendisinin yaydığı iddia edildi. Dün katıldığı programda, iklim değişikliği mesajı verdi. COVİD-19'u bitirmenin çok kolay olduğunu söyledi!

            BEBEKLERE DE UYGULANACAK
            ABD'li ilaç firması Johnson&Johnson, COVİD-19'a karşı aşı geliştirdi. Tek dozluk aşının yüzde 66 koruduğu belirlendi. Şirket, Coronavirüs aşısı çalışmalarına 12 yaş civarı testlerine gençlerden başlanacağı belirtti. Her şeyin yolunda gitmesi halinde aşı yeni doğan bebeklere ve hamile kadınlara da uygulanacak.
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            Haberler Güncel Eli kanlı PKK’lı katillerin Gara’da şehit ettiği 13 kahraman için gözyaşları sel olup aktı (Güncel haberler)