Terör örgütü PKK tarafından bazıları 5, bazıları da 6 yıldan beri alı konulan 13 kahramanın şehit haberi, Türkiye'nin yüreğini yaktı. Şehitlerimiz, Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketlerine yollandı. Şehit Sedat Yabalak'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören mangasının omuzlarında Mersin Bozyalı Tekeli Camii'nin avlusuna taşındı. Camideki cenaze törenine, şehidin annesi Ünzile, babası Kadir, eşi Burcu, kızı Zeynep Sena ve kardeşlerinin yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, polis üniforması giyen şehidin 7 yaşındaki kızı Zeynep Sena, babasının tabutundaki fotoğrafını öpüp, polis selamı verdi.
HAİNLERE OPERASYON
İçişleri Bakanlığı, 40 ilde PKK, KCK VE HDP'ye dev operasyon başlattı. Aralarında HDP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 718 kişi gözaltına alındı.
İŞTE GARA ŞEHİTLERİMİZ
Uzm. Çvş. Hüseyin Sarı ■ Pm. Sedat Yabalak, ■ Ast Sb. Semih Özbek ■ Pm. Vedat Kaya, ■ Er Süleyman Sungur, ■ Erbaş Mevlit Kahveci, ■ Er Müslüm Altıntaş, ■ Er Adil Kabaklı, ■ Er Aydın Köse ■ Er Sedat Sorgun ■ Sivil M. Salih Kanca