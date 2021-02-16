YÖK'TEN EĞİTİM MESAJI

Covid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçildi. İlköğretim ve liselerde, köy okullarından başlamak üzere kademeli olarak yüz yüze eğitime geçileceği belirtildi. Dün YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'tan yeni bir açıklama geldi. Bu hafta üniversitelerde yüz yüze eğitim hakkında Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçileceğini söyledi.