SON DAKİKA: Twitter’dan Türkiye düşmanlığı! Başkan Erdoğan'ı hedef alan Wilders'ın tweetleri silinmiyor





TWITTER GÖZ GÖRE GÖRE DESTEKLİYOR

Başkan Erdoğan'a karşı alçakça bir saldırıda bulunan tweetini, resmi Twitter hesabına sabitleyen faşist Hollandalı vekilin bu paylaşımı, Twitter tarafından adeta destekleniyor. Türk devletinin başkanına yapılan bu çirkin saldırıyı adeta normalleştiren Twitter'ın sergilediği bu ikiyüzlü tutum, sosyal medya platformunun çirkin politikasını da gözler önüne seriyor.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımı nedeniyle Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi ve aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders'in 15 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında fotoğraf ve yazılı hareket içeren Twitter paylaşımlarından dolayı soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.