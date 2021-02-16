SON DAKİKA: Twitter’dan Türkiye düşmanlığı! Başkan Erdoğan'ı hedef alan Wilders'ın tweetleri silinmiyor

Twitter'ın Türkiye karşıtı ikiyüzlü sansür politikası hız kesmeden devam ediyor. Dünya genelinde tepki çeken sansür uygulamalarına imza atan, siteyi adeta çıkar sağladığı politik çevrelerin sesi haline getirmeye çalışan Twitter, yine bir skandala imza attı.
TÜRKİYE DÜŞMANLIĞINA ÇANAK TUTUYOR
İfade özgürlüğü adı altında Türkiye aleyhine yapılan hiçbir hakareti ve saldırıyı kısıtlamayan, Türk devletini hedef gösteren terör yanlısı içeriklerin paylaşımına ses çıkarmayan sözde özgürlük yanlısı Twitter, bu kez de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan skandal saygısızlığa çanak tuttu.
TWITTER'DAN İKİYÜZLÜ TAVIR
Daha önce, Boğaziçi olaylarında Kabe'nin fotoğrafının üzerine LGBT paçavrasının yerleştirilmesine nedeniyle provokatörlerin yaptığı hadsiz hareketi Twitter hesabından kınayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tweetine "Korumalı bir kategoriye karşı nefret suçu işlediği" gerekçesiyle kısıtlama getiren, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin resmi Twitter hesabında yaptığı Boğaziçi eylemlerine katılanlara tepki gösterdiği paylaşımlarına da ışık hızıyla erişim yasağı uygulayan Twitter, Türkiye aleyhine yapılan faşist söylemlere izin vermeye devam ediyor.