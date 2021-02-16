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    • 16.02.2021 12:19
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    SON DAKİKA: Twitter’dan Türkiye düşmanlığı! Başkan Erdoğan'ı hedef alan Wilders'ın tweetleri silinmiyor

    Son dakika haberine göre, İfade özgürlüğü adı altında Türkiye aleyhine yapılan hiçbir hakareti ve saldırıyı kısıtlamayan, Türk devletini hedef gösteren terör yanlısı içeriklerin paylaşımına ses çıkarmayan sözde özgürlük yanlısı Twitter, bu kez de Başkan Erdoğan'a yapılan skandal saygısızlığa çanak tuttu. Öte yandan Başsavcılığınca, Başkan Erdoğan'a yönelik paylaşımı dolayısıyla Üyesi Wilders hakkında soruşturma başlatıldı.

    AA
    Başkan Erdoğan'a hakaret eden Wilders'a soruşturma!

    Twitter'ın Türkiye karşıtı ikiyüzlü sansür politikası hız kesmeden devam ediyor. Dünya genelinde tepki çeken sansür uygulamalarına imza atan, siteyi adeta çıkar sağladığı politik çevrelerin sesi haline getirmeye çalışan Twitter, yine bir skandala imza attı.

    TÜRKİYE DÜŞMANLIĞINA ÇANAK TUTUYOR
    İfade özgürlüğü adı altında Türkiye aleyhine yapılan hiçbir hakareti ve saldırıyı kısıtlamayan, Türk devletini hedef gösteren terör yanlısı içeriklerin paylaşımına ses çıkarmayan sözde özgürlük yanlısı Twitter, bu kez de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan skandal saygısızlığa çanak tuttu.


    TWITTER'DAN İKİYÜZLÜ TAVIR
    Daha önce, Boğaziçi olaylarında Kabe'nin fotoğrafının üzerine LGBT paçavrasının yerleştirilmesine nedeniyle provokatörlerin yaptığı hadsiz hareketi Twitter hesabından kınayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tweetine "Korumalı bir kategoriye karşı nefret suçu işlediği" gerekçesiyle kısıtlama getiren, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin resmi Twitter hesabında yaptığı Boğaziçi eylemlerine katılanlara tepki gösterdiği paylaşımlarına da ışık hızıyla erişim yasağı uygulayan Twitter, Türkiye aleyhine yapılan faşist söylemlere izin vermeye devam ediyor.

        FAŞİST VEKİLİN HAKARET DOLU İFADELERİ BAŞ KÖŞEDE
        Hollanda'da, Müslümanlara yönelik nefret dolu açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen, İslam karşıtı skandal ifadeler kullanmaktan çekinmeyen, ırkçı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal ve hadsiz paylaşımı, Twitter'daki yerini koruyor.



        TWITTER GÖZ GÖRE GÖRE DESTEKLİYOR
        Başkan Erdoğan'a karşı alçakça bir saldırıda bulunan tweetini, resmi Twitter hesabına sabitleyen faşist Hollandalı vekilin bu paylaşımı, Twitter tarafından adeta destekleniyor. Türk devletinin başkanına yapılan bu çirkin saldırıyı adeta normalleştiren Twitter'ın sergilediği bu ikiyüzlü tutum, sosyal medya platformunun çirkin politikasını da gözler önüne seriyor.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI
        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımı nedeniyle Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi ve aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders hakkında soruşturma başlattı.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders'in 15 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında fotoğraf ve yazılı hareket içeren Twitter paylaşımlarından dolayı soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.



        BAŞKAN ERDOĞAN'A ALÇAKÇA HAKARETE AK PARTİ'DEN TEPKİ GELMİŞTİ
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hollanda'nın İslam düşmanı siyasetçisi Geert Wilders'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine çok sert tepki gösterdi.

        İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;

        İNSANLIK DÜŞMANI ÇİRKİN BİR FAŞİSTSİN
        Cumhurbaşkanımıza saldıran bu faşist, II. Dünya Savaşı yıllarında yaşasa, şimdi lanetle anılan bir Nazi olurdu. Eğer şu anda Ortadoğu'da yaşıyor olsa DEAŞ mensubu bir katil olurdu. Bu çağda ve bu zamanda Hollanda'da yaşıyor ve insanlık düşmanı çirkin bir faşist oldu.

        GÖÇMENLERİ ÖLDÜRECEK BİR KATİL ADAYISIN
        Bu çirkin faşist eline fırsat geçse masum göçmenleri öldürme yolları arayacak bir katil adayı. Daha yaşarken insanlığın lanetlilerinden oldu. Bu faşistin ölümden kaçan göçmenlere kucak açma siyasetinin lideri Cumhurbaşkanımıza saldırması doğaldır.

            BU FAŞİSTLER LANETLİDİR
            Çünkü bu lanetli faşistler insanlığa düşmandır. Bu faşistler mazlumları ölüme terketmediği için Cumhurbaşkanımıza düşmandır.



            Bu faşistler lanetli olduğu için insani değerlerine yüceltilmesine düşmandır.

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            Haberler Güncel SON DAKİKA: Twitter’dan Türkiye düşmanlığı! Başkan Erdoğan'ı hedef alan Wilders'ın tweetleri silinmiyor