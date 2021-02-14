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    • 15.02.2021 01:08
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    'lı teröristler, rehin aldığı elleri bağlı 13 Türk vatandaşını şehit etmesine rağmen öğrencileri içkili eğlence düzenledi

    13 masum insanın tarafından vahşice katledilmesine ağlarken ’a tatile giden öğrencileri parti düzenleyip eğlendi. Meşale eşliğinde kayak yapan li öğrencilerin Türkiye'nin acılı gününde yaptığı bu umursamazlık, geniş tepki topladı.

    İHA
    Boğaziçili öğrencilerden 13 şehide rağmen içkili eğlence

    Uludağ'daki bir otele tatile gelen Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi yaklaşık 100 kişilik grup, 13 şehidin yasının tutulduğu günde düzenledikleri eğlenceyle eğlendi.

    ATEŞ ETRAFINDA İÇKİ İÇİP BAĞIRDILAR

    Meşaleler eşliğinde kayak yapan öğrenciler ne sosyal mesafe tanıdı ne de kurallara uydu. Yaktıkları ateş başında alkol alan gençleri gören diğer tatilciler durumu jandarmaya bildirdi.

    VALİLİK İZİN VERMİŞ!

    Şehitlerin olduğu günde Boğaziçi öğrencilerinin bu tarz eğlence düzenlemesinden rahatsız olan vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.
        Haberler Güncel PKK'lı teröristler, rehin aldığı elleri bağlı 13 Türk vatandaşını şehit etmesine rağmen Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri içkili eğlence düzenledi