Resmi evrakla Boğaziçi Üniversitesi adına eğlence izni alınmışken, açık kimliği belli olmayan sosyal medya kullanıcıları, 13 şehit varken düzenlenen eğlenceyi haber yapan medyayı hedef aldı. Sanki bir ajanstan çıkmış gibi haberin yalan olduğunu öne süren ve birbirinin kopyası çok sayıda tweet atılırken, haberi yapan kurumumuz alenen hedef gösterildi.

13 ŞEHİDİ GÖRMEZDEN GELDİKLERİNİ İFŞA ETMEMİZ RAHATSIZ ETTİ

Yalan olduğunu bile bile birçok mesaj paylaşarak çatışma ortamı olşuturmak isteyen bir grup, 13 şehidin yasını tutmak yerine eğlence düzenleyen kişilerin savunucusu oldu. Tehdide varan paylaşımlar yapanlar adeta halkı kin ve nefret ortamına sürüklemeye çalıştılar. Trollerin peşine takılan gerçek hesaplar ise Uludağ'ın Rusya olduğuna bile inandı.

HANGİ AJANSIN ÇOCUKLARI BUNLAR?

Sosyal medya üzerinden organize hareket edildiği haberimize yapılan benzer yorumlardan anlaşılan saldırıda, her türlü gerçek dışı argümanla yaptıkları eğlenceyi perdelemek istediler. Amaçları sosyla medyadan haberimizi görenleri yanlış yönde etkilemekti. Ama yine başarısızı oldular.