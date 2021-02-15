Uludağ'da parti düzenleyip eğlenen 100 kişilik grup için Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne dilekçeyle başvurulduğu ortaya çıktı.
İŞTE İZİN BELGESİ
Boğaziçi Üniversite'nin hafta sonu iki gün "Snowbreak 2021" etkinliği ve eğlence düzenleme talebini uygun bulan müdürlük Valilik makamına yazı yazarak Kovid-19 tedbirlerine uyulma şartıyla resmi izin istedi.
Bu yazıya istinaden valilik, Boğaziçi Üniversitesi'nin Cumartesi ve Pazar günü 17.00 ile 19:00 arasında iki gün eğlence düzenlemelerine izin verdi. Ancak 13 vatandaşın terör örgütü tarafından şehit edildiğinin ortaya çıktığı Pazar günü ise eğlence iptal edilmedi aksine büyük bir coşkuyla yakılan ateşler etrafından sosyal mesafe hiçe sayılarak dans edilip alkol eşliğinde şarkılar söylendi. Kovid-19 tedbirlerinin hiçe sayılıp parti yapılmasını gündeme taşıyan medya ise hedef alındı.
VATANDAŞLAR İÇKİLİ EĞLENCEDEN RAHATSIZ OLDU
Aynı gün tatil için Uludağ'da olan çok sayıda vatandaş bu görüntülerden rahatsız oldu. Sosyal mesafe kurallarına uyulmaması ve şehitlerin olduğu Türkiye için acılı bir günde bu alkollü eğlenceye tepki gösteren bir çok vatandaş jandarmayı arayıp şikayet etti. Ancak eğlencenin valilik izniyle yapıldığını için jandarma müdahale edemedi.
TERÖR MEDYASI ÇANAK TUTTU