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    • 16.02.2021 01:26
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    li azınlık öğrencilerinin inkar ettiği eğlencesinin resmi izin belgesine ulaştık!

    li öğrencilerin ’da maske ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayılıp parti düzenlenemesini haberleştirmemizin ardından düğmeye basılmışçasına organize harekete geçen sosyal medyadaki trol hesaplar haberimize saldırdı. Habere konu olan yerin 'Uludağ' değil '' diyen trol hesaplara inananlar eğlenenlerin öğrencisi olmadığını da ileri sürdü. Yayın organımızı tehdit edip, sosyal medya tetikçileri adeta kin ve nefret kustu. Oysa başvurusuyla Uludağ’da 2 gün etkinlik yapmak için izin aldığı ortaya çıktı. Aldıkları izinle birlikte Uludağ’da eğlence düzenleyen öğrenciler Pazar günü 13 şehidin olmasına rağmen eğlencelerine devam ettiler. Boğaziçi'ndeki sapkın azınlığın hayasızca leriyle sosyal medya üzerinden toplumu kandırmasına müsaade etmeyeceğiz.

    takvim.com.tr
    Boğaziçili azınlık öğrencilerini ifşa etmeye katlanacağız

    Uludağ'da parti düzenleyip eğlenen 100 kişilik grup için Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne dilekçeyle başvurulduğu ortaya çıktı.

    İŞTE İZİN BELGESİ

    Boğaziçi Üniversite'nin hafta sonu iki gün "Snowbreak 2021" etkinliği ve eğlence düzenleme talebini uygun bulan müdürlük Valilik makamına yazı yazarak Kovid-19 tedbirlerine uyulma şartıyla resmi izin istedi.

    Bu yazıya istinaden valilik, Boğaziçi Üniversitesi'nin Cumartesi ve Pazar günü 17.00 ile 19:00 arasında iki gün eğlence düzenlemelerine izin verdi. Ancak 13 vatandaşın terör örgütü tarafından şehit edildiğinin ortaya çıktığı Pazar günü ise eğlence iptal edilmedi aksine büyük bir coşkuyla yakılan ateşler etrafından sosyal mesafe hiçe sayılarak dans edilip alkol eşliğinde şarkılar söylendi. Kovid-19 tedbirlerinin hiçe sayılıp parti yapılmasını gündeme taşıyan medya ise hedef alındı.

    VATANDAŞLAR İÇKİLİ EĞLENCEDEN RAHATSIZ OLDU

    Aynı gün tatil için Uludağ'da olan çok sayıda vatandaş bu görüntülerden rahatsız oldu. Sosyal mesafe kurallarına uyulmaması ve şehitlerin olduğu Türkiye için acılı bir günde bu alkollü eğlenceye tepki gösteren bir çok vatandaş jandarmayı arayıp şikayet etti. Ancak eğlencenin valilik izniyle yapıldığını için jandarma müdahale edemedi.

    TERÖR MEDYASI ÇANAK TUTTU

        Cumhuriyet, Evrensel, Odatv, gibi FETÖ ve PKK destekli yayın organları haberimizin yanlış olduğunu propagandası yürüttü. Halkı kandıran terör medyasının bize saldırması işimizi ne kadar doğru yaptığımızı gösteriyor.

        SOSYAL MEDYADAN YALAN SÖYLEYEREK HABERİMİZE SALDIRDILAR

        Resmi evrakla Boğaziçi Üniversitesi adına eğlence izni alınmışken, açık kimliği belli olmayan sosyal medya kullanıcıları, 13 şehit varken düzenlenen eğlenceyi haber yapan medyayı hedef aldı. Sanki bir ajanstan çıkmış gibi haberin yalan olduğunu öne süren ve birbirinin kopyası çok sayıda tweet atılırken, haberi yapan kurumumuz alenen hedef gösterildi.

        13 ŞEHİDİ GÖRMEZDEN GELDİKLERİNİ İFŞA ETMEMİZ RAHATSIZ ETTİ

        Yalan olduğunu bile bile birçok mesaj paylaşarak çatışma ortamı olşuturmak isteyen bir grup, 13 şehidin yasını tutmak yerine eğlence düzenleyen kişilerin savunucusu oldu. Tehdide varan paylaşımlar yapanlar adeta halkı kin ve nefret ortamına sürüklemeye çalıştılar. Trollerin peşine takılan gerçek hesaplar ise Uludağ'ın Rusya olduğuna bile inandı.

        HANGİ AJANSIN ÇOCUKLARI BUNLAR?

        Sosyal medya üzerinden organize hareket edildiği haberimize yapılan benzer yorumlardan anlaşılan saldırıda, her türlü gerçek dışı argümanla yaptıkları eğlenceyi perdelemek istediler. Amaçları sosyla medyadan haberimizi görenleri yanlış yönde etkilemekti. Ama yine başarısızı oldular.

        İşte o sakil ve mide bulandıran birbirinin kopyası yorumlar;
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        Haberler Güncel Boğaziçili azınlık öğrencilerinin inkar ettiği Uludağ eğlencesinin resmi izin belgesine ulaştık!