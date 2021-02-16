"BİR VEKİL GARA'DA BOY GÖSTERDİ"

Gara'nın kara harekatının çok zor yapılabileceğine işaret eden Soylu, "Gerçi bir milletvekili çok yakın bir zamanda gitti, oralarda boy gösterdi. Onu da biliyoruz. Nasıl boy gösterdiğini de biliyoruz. İsmini sorarsanız söyleriz." ifadelerini kullandı.

GARA'YA GİDEN HDP'Lİ KİM?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha sonra yaptığı açıklamada, "HDP'li kadın vekil ve Parlamento'da görev yapıyor" ifadelerini kullandı.