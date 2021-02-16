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    • 16.02.2021 19:37
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    Son dakika: Garaya giden 'li vekil kim? İçişleri Bakanı 'dan flaş açıklama

    Son dakika haberi.. İçişleri Bakanı Süyleman Soylu,  Genel Kurulunda, Irak'ın Kuzeyi Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı hakkında bilgi verdi. Gara'nın kara harekatının çok zor yapılabileceğine işaret eden Soylu, "Gerçi bir milletvekili çok yakın bir zamanda gitti, oralarda boy gösterdi. Onu da biliyoruz. Nasıl boy gösterdiğini de biliyoruz. İsmini sorarsanız söyleriz." ifadelerini kullandı. Gara'ya giden 'linin kim olduğu merak edilirken Bakan Soylu'dan flaş bir açıklama daha geldi.

    takvim.com.tr
    Garaya giden HDP'li vekil kim?

    İçişleri Bakanı Süyleman Soylu, TBMM Genel Kurulunda, Irak'ın Kuzeyi Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı hakkında bilgi verdi.

    Soylu, Gara'da kalleş terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Türk vatandaşlarının aileleriyle yaptıkları görüşmelere ilişkin "Biz, bu ailelere sadece bir vatandaş muamelesi yapmadık, Allah şahittir, evlat olduk. Her üç ayda bir görüştük ama kimlerin nasıl görüştüğünü, bu ailelerimizi nasıl istismar etmeye çalıştıklarını, nasıl PKK'ya yönelik yeni bir alan açmak için çaba sarf ettiklerini söyleyeceğim." dedi.

    "BİR VEKİL GARA'DA BOY GÖSTERDİ"
    Gara'nın kara harekatının çok zor yapılabileceğine işaret eden Soylu, "Gerçi bir milletvekili çok yakın bir zamanda gitti, oralarda boy gösterdi. Onu da biliyoruz. Nasıl boy gösterdiğini de biliyoruz. İsmini sorarsanız söyleriz." ifadelerini kullandı.

    GARA'YA GİDEN HDP'Lİ KİM?
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha sonra yaptığı açıklamada, "HDP'li kadın vekil ve Parlamento'da görev yapıyor" ifadelerini kullandı.

        "PERVİN BULDAN, 'BİRAZ MİSAFİR EDİP BIRAKACAKLAR' DEDİ"
        Soylu Meclis'te yaptığı konuşmada çocukların kaçırıldığı zaman AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in Pervin Buldan'ı aradığını belirterek, "Pervin Buldan dedi ki, 'Biraz misafir edip, bırakacaklar' dedi. Bu katliamların nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz ABD ne derse desin, biz bu coğrafyada ne acılar yaşandı biliyoruz." ifadelerini kullandı.

        HDP'nin 24 Haziran seçimlerinde çıkardığı kadın milletvekilleri şöyle:
        Pervin Buldan, Oya Ersoy, Hüda Kaya, Dilşat Canbaz Kaya, Züleyha Gülüm (İstanbul), Serpil Kemalbay (İzmir), Filiz Kerestecioğlu (Ankara), Tülay Hatimoğulları (Adana), Dirayet Dilan Taşdemir (Ağrı), Saliha Aydeniz, Demziye Tosun, Semra Güzel, Dersim Dağ (Diyarbakır), Leyla Güven (Hakkari), Fatma Kurtulan (Mersin), Pero Dündar, Ebru Günay (Mardin), Gülistan Koçyiğit, Şevin Coşkun (Muş), Meral Danış Beştaş (Siirt), Ayşe Sürücü (Şarlıurfa), Bedia Gökçe Özertan, Muazzez Orhan (Van), Feleknaz Uca, Ayşe Acar Başaran (Batman) ve Nuran İmir (Şırnak)
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