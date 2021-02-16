İçişleri Bakanı Süyleman Soylu, TBMM Genel Kurulunda, Irak'ın Kuzeyi Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı hakkında bilgi verdi.
Soylu, Gara'da kalleş terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Türk vatandaşlarının aileleriyle yaptıkları görüşmelere ilişkin "Biz, bu ailelere sadece bir vatandaş muamelesi yapmadık, Allah şahittir, evlat olduk. Her üç ayda bir görüştük ama kimlerin nasıl görüştüğünü, bu ailelerimizi nasıl istismar etmeye çalıştıklarını, nasıl PKK'ya yönelik yeni bir alan açmak için çaba sarf ettiklerini söyleyeceğim." dedi.
"BİR VEKİL GARA'DA BOY GÖSTERDİ"
Gara'nın kara harekatının çok zor yapılabileceğine işaret eden Soylu, "Gerçi bir milletvekili çok yakın bir zamanda gitti, oralarda boy gösterdi. Onu da biliyoruz. Nasıl boy gösterdiğini de biliyoruz. İsmini sorarsanız söyleriz." ifadelerini kullandı.
GARA'YA GİDEN HDP'Lİ KİM?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha sonra yaptığı açıklamada, "HDP'li kadın vekil ve Parlamento'da görev yapıyor" ifadelerini kullandı.