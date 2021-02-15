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    • 15.02.2021 12:04
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    nin lı çiftçi yalanının altından bakın ne çıktı!

    CHP’nin yalan makinesi ’nin “Traktörüne haciz gelen çiftçi öldü” haberinin yalan olduğu ortaya çıktı. Yetkililer gazetesinin lı çiftçi dramı adı altında yalan haberini yaptığı ’ın 1 yıl önce vefat ettiğini, vefatının haciz olayı ile ilgisinin olmadığını, Yılmaz’ın kronik rahatsızlıkları olan bir kişi olduğunu ifade ettiler.

    Sabah
    Yozgatlı çiftçi yalanının altından bakın ne çıktı!

    'nde yer alan haberde "'ın 'nde çiftçi dramı yaşandı. Küçük Nefes Köyü'nde bir süre önce vefat eden 'ın, traktörüne haciz gelmesine dayanamayarak ertesi gün kalp krizi geçirdiği bildirildi. Osman Yılmaz'ın yine çiftçi oğlu , 'Pancar tarlada kalınca, tefeciden babamın aldığı 25 bin lirayı ödeyemedik'" dediği iddia edildi

    ÇİFTÇİ DEĞİL DOLANDIRICI ÇIKTI
    Yozgat Yerköy'lü Osman Yılmaz'ın 1 yıl önce vefat ettiği belirtilirken, 3 yıl önce 'dan biçer-döver makinesi satın aldığı ancak makinenin borcunu ödemediği, bu nedenle de makineyi satan esnafın alacağını almak için icra yoluna başvurmak zorunda kaldığı öğrenildi.

    Osman Yılmaz'ın vadeli olarak satın aldığı pancar söküm makinesini bir başka kişiye peşin olarak sattığı ancak, makineyi satın aldığı esnafa da borcunu ödemediği ortaya çıktı. Esnafa borcunu ödememesi üzerine bu esnafın da alacağını almak için icraya başvurmak zorunda kaldığı bildirildi.

    Osman Yılmaz'ın oğlu Ali İhsan Yılmaz ise 2 sene önce ektiği şeker pancarını zamanında söküm yaparak 'na teslim etmedi. Bir özel bankadan çektiği krediyi de ödemediği için özel bankanın şikayeti ile 3 ay tazyik hapsi yattı.

    Ali İhsan Yılmaz'ın "Pancar tarlada kalınca, tefeciden babamın aldığı 25 bin lirayı ödeyemedik" iddiasının da yalan olduğu 25 Bin TL borcun 2014 yılında bir şahıstan alındığı, geri ödenmediği ve açılan davanın hala sürdüğü belirtildi

    Yetkililer; Osman Yılmaz'ın 1 yıl önce vefat ettiğini, vefatının haciz olayı ile ilgisinin olmadığını, Yılmaz'ın kronik rahatsızlıkları olan bir kişi olduğunu ifade ettiler.

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    Haberler Güncel Sözcü gazetesinin Yozgatlı çiftçi yalanının altından bakın ne çıktı!