Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kuzeyi'nde Gara bölgesinde 13 kişinin PKK'lı teröristler tarafından şehit edilmesiyle "Bu 2 gün içinde görüyoruz ki sözde terörle mücadele ettiğini söyleyen ülkeler, PKK'nın bu katliamına karşı sessizler ya da 'eğer' ve 'ama'larla cümlelerini geçiştirmeye çalışıyorlar" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen'le Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği binasının resmi açılışına katıldı. Bakan Çavuşoğlu, Etiyopya'nın Türkiye için dost ve kardeş ülke olduğunu, tarihten gelen bağlarının bulunduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu, Etiyopya Büyükelçiliği yeni binasının Ankara'da açılmış yeni bir çiçek olduğunu belirterek, "Önümüzdeki süreçte Etipyopya'yı ziyaret etmek istiyorum. Oradaki büyükelçiliğimizi açacağız. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Afrika'ya açılım politikalarımız artık Afrika ile ortaklık politikası olarak devam edecek. Bu sene pandemi izin verirse Afrika-Türkiye ortak zirvesini Türkiye'de gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.



'ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI'

Terörle mücadele konusuna değinen Bakan Çavuşoğlu, Türkiye olarak PKK, YPG, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, "Hem sınırlarımızın içinde hem de hemen ötesindeki mücadelemizi karalılıkla sürdüreceğiz. Oralardan da YPG/PKK'yı temizleyinceye kadar bu mücadele devam edecek. PKK terör örgütü her zaman olduğu gibi kalleşliğini gösterdi. 13 masum insanımızı katletti. Elbette şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Bu 2 gün içinde görüyoruz ki sözde terörle mücadele ettiğini söyleyen ülkeler PKK'nın bu katliamına karşı sessizler, ya da 'eğer' ve 'ama'larla cümlelerini geçiştirmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

ABD'DEN 'EĞER'Lİ AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada,"Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanmıştı.