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    • 15.02.2021 12:15
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    YÖK’ten son dakika açıklaması geldi! ? Sağlık Bakanlığı ne karar verdi?

    YÖK’ten son dakika açıklaması geldi ve üniversitelerin açılacağı tarih belli oldu mu? Gündemde milyonlarca kişinin gündeminde okulların açılacağı tarih yer alıyor. İlkokul ve liselerin yanı sıra gözler üniversitelere çevrilmişti. Peki nda neler söylendi? ? Sağlık Bakanlığı ne karar verdi? Milyonlarca öğrenci okullarına kavuşmak için gün sayıyor, peki tarih verildi mi? Üniversitelerin yüzyüze eğitimine dair merak edilen son gelişmeler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    YÖK’ten son dakika açıklaması geldi!

    YÖK tarafından başlatılan anketin ardından yeni kararların alması bekleniyordu, peki açıklandı mı? YÖK'ten son dakika açıklaması gelince vatandaşlar oldukça heyecanlandı, peki yüzyüze eğitim için tarih verildi mi? Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? Sağlık Bakanlığı'nın son kararı ne oldu? Üniversiteyi kazanan öğrenciler sınıflarına arkadaşlarına ne zaman kavuşabilecek? Uzaktan eğitim sona erecek mi? İşte konuya dair tüm detaylar…

    YÖK AÇIKLAMASI GELDİ!

    YÖK Başkanı Saraç, "Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır." ifadelerini kullandı.

    "Yeni YÖK" olarak, nitelikli eğitim, dijital dönüşüm, veri yönetimi ve kalite esaslı çalışma süreçlerimizde; yenilikçi değişimi, etkin iletişimi, üniversitelere yetki devri ve yetki paylaşımını önemsediğimizi belirterek geçen hafta öğrenci ve öğretim elemanlarımızın küresel salgin dönemindeki online eğitime ilişkin görüşlerine başvurmuştuk.Bu anket katılımcı sayısı bakımından, "ülkemizde yapılan en büyük anketlerden birisi" olma özelliğine sahip oldu. Bu kadar geniş bir katılımın olduğu anketin sonuçlarının elbette bizlerin karar alma süreçlerinde önemi vardır, olmalıdır.Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlara da hocalarımız ve öğrencilerimizin görüşlerini iletmekteyiz. Öğrencilerimizin sadece % 11'i, öğretim elemanlarının ise sadece % 3'ü Sağlık Bakanlığından görüş alınmasını doğru bulmamaktadır. Diğer bir ifade ile Sağlık Bakanlığının görüşlerini alma politikamız, öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız tarafından güçlü bir şekilde desteklenmektedir.Bilindiği üzere YÖK tarafından Sağlık Bakanlığına Bahar dönemindeki eğitim öğretime ilişkin görüşü sorulmuştur. Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz. Belirsizliğin giderilmesi için bu önemlidir. Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır.

    Nitekim üniversitelerdeki hocalarımız ve idari personelin de kademeli bir şekilde aşılanmasının yükseköğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesinde ne denli önemli olduğu açıktır. Buna ilişkin talebimizi de geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığına iletmiştik.

    Anketimize gönüllülük esasında katılan 1.255.000 öğrencimiz ile 29.000 öğretim elemanımıza ve ankete katkı veren başta rektörlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim.

    Görüşlerini paylaşan öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin şunu bilmesini istiyoruz. Görüşleri dikkate alıyoruz, yetki alanımızdaki karar süreçlerimize yansıtmaya çalışıyoruz, yetki alanımız dışındakileri de ilgililer ile paylaşıyoruz.
    Ankete cevap veren öğrencilerimizin %55'i kız öğrencilerimizdir. Ankete katılımlarının erkeklerden anlamlı ölçüde daha fazla olmasının, önemli ve umut verici bir ayrıntı olduğunu da belirtmek isterim.

    Anket sonuçlarının bütününün kamuoyu ile bu hafta içerisinde paylaşılması planlanmıştır.

        ÜNİVERSİTELERDE YÜZYÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından üniversitelerde yüz yüze eğitim konusunda son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Koca, kendisine yöneltilen 'Üniversiteler ikinci dönem açılacak mı?' sorusuna yanıt verdi. YÖK'ün üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitime ilişkin Bilim Kurulu'ndan acil görüş istediğinin hatırlatılması üzerine Bakan Koca, şu sözleri kullandı;

        YÖK'ün üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitime ilişkin Bilim Kurulu'ndan acil görüş istediğinin hatırlatılması üzerine Bakan Koca, "Bu konuyla ilgili Bilim Kurulumuz görüşüyor. Zannediyorum biz bu hafta bu konuyla ilgili bir cevap vermiş olacağız. Ama şunu söyleyebilirim; şu an salgının geldiği seyir vakaların özellikle son iki hafta giderek bir artış içinde olduğu, mutasyonların giderek varlığını gösterdiği şeklinde. Özellikle yüz yüze eğitimin uygulamalı eğitimler dışında bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini şimdiden söyleyebilirim." diye konuştu.

        ÖĞRETMENLER ŞUBAT SONUNDA AŞILAMA TAKVİMİNE ALINACAK

        Koca, bir başka soru üzerine yüz yüze eğitime geçecek okullar için Milli Eğitim Bakanlığından listelerin alındığını ifade ederek, "Şubat sonuna doğru öğretmenlerimiz için de, özellikle eğitim başlanacak olan sınıflar için söylüyorum, aşılama takvimi başlamış olacak." dedi.

        SAĞLIK BAKANLIĞINDAN GÖRÜŞ İSTENDİ

        Yazıda, YÖK tarafından, küresel salgın nedeniyle yükseköğretim kurumlarının 2020-2021 eğitim ve öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilerek örgün eğitim müfredatının, yüzde 40'a kadarının uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılabilmesi ve karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelere geniş bir alan bırakıldığı hatırlatıldı.

        YÖK'ün yazısında, "Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarında 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşün acil olarak bildirilmesi" istendi.

        BAKAN KOCA: RİSK TEŞKİL ETTİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİM

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öncülüğünde Bilim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Bilim Kurulunun gündeminde aşılama çalışmaları, yasak ve tedbirlerin kaldırılması ve üniversitelerin açılmasıyla ilgili gelişmeler masaya yatırıldı. Fahrettin Koca yaptığı açıklamada üniversitelerin açılmasıyla ilgili Bilim Kurulu'nda görüşmelerin sürdüğü bilgisini paylaştı.

        Bu hafta konuyla ilgili olarak net bir cevap vereceklerini belirten Koca " Salgının geldiği seyir vakalarının artış içinde olduğu şeklinde. Özellikle yüz yüze eğitimin, uygulamalı eğitimler dışında, bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

            YÖK'ÜN ANKET ÇALIŞMASI SONA ERDİ

            Yükseköğretim Kurulu Yekta Saraç, salgın döneminde üniversitelerde uygulanan uzaktan öğretimin değerlendirilmesi amacıyla öğrenci ve akademisyenlere yönelik bir anket düzenlendiğini açıklamıştı. Yapılan anket çalışması ile birlikte uzaktan öğretim analiz edilecek. Yekta Saraç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anket sonuçlarının başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere diğer bakanlık ve kurumlarla paylaşılacağını duyurmuştu. Devamında Prof. Dr. Yekta Saraç " Bu açıdan anketin kısa süre içinde, 11 Şubat Perşembe günü saat 17.00'ye kadar cevaplandırılması önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

            ÜNİVERSİTELERDEN EĞİTİM MODELİ AÇIKLAMALARI GELİYOR!

            ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ!

            Adıyaman Üniversitesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı planlaması açıklandı. Tıp Fakültesi 1,2 ve 3. sınıfların uzaktan 4,5 ve 6. sınıfların yüz yüze eğitime, Diş Hekimliği Fakültesi 1,2 ve 3. sınıfların uzaktan 4 ve 5. sınıfların yüz yüze eğitime geçmesine karar verildi.

            ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BAHAR YARIYILI AÇIKLAMASI!

            Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesinden yapılan açıklamada " Pandemi koşulları nedeniyle ne yazık ki sizden ayrı kaldığımız bir süreç yaşıyoruz. Üniversitemiz senatosu, COVID-19 pandemisinin yaygınlığını devam ettirmesi sebebiyle, sizlerin sağlığını ve geleceğini düşünerek, Bahar Dönemi eğitim öğretim faaliyetlerinin de uzaktan öğretim yönetimi ile devam ettirilmesi yönünde karar almıştır. Sağlıklı bir şekilde kampüsünüze döneceğiniz günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Önlemlere uyarak bu günleri birlikte aşalım." ifadeleri yer aldı.

            DÜZCE ÜNİVERSİTESİ'NDEN HİBRİT VE ONLİNE EĞİTİM AÇIKLAMASI!

            Sevgili öğrencilerimiz,

            Enstitümüz lisansüstü programlarında, derslerin uzaktan (SENKRON) ve yüz-yüze yapılması kararı alınmıştır.

            SENKRON dersler programda belirtilen saatler arasında yapılacak olup ders sırasında yoklama alınacaktır.

            Yüz-yüze dersler, programda belirtilen dersliklerde ve belirtilen saatler arasında yapılacak olup yoklama alınacaktır.

            1- Heykel Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı derslerinin tümü uzaktan eğitim yöntemiyle (SENKRON) yapılacaktır.

            2- Sinema ve Televizyon Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı derslerinin tümü uzaktan eğitim yöntemiyle (SENKRON) yapılacaktır.

            3- Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Programlarında "Uzmanlık Alan Dersi" ile "Tez Çalışması" dersleri yüz-yüze, diğer derslerin tümü uzaktan eğitim yöntemiyle (SENKRON) yapılacaktır.

            Uzaktan dersler, UZEM üzerinden işlenecektir. Üniversitemiz Akademik personeli ve öğrencilerimiz, Düzce Üniversitesi e-posta kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapacaklardır (e-posta adresinizin "@ogr.duzce.edu.tr" uzantısını yazmadan giriş yapınız).
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            Haberler Güncel YÖK’ten son dakika açıklaması geldi! Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? Sağlık Bakanlığı ne karar verdi?