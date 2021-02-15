





İstanbul'da akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle Beylikdüzü yönünde metrobüs seferleri aksadı, trafik durma noktasına geldi. Artan trafik Avcılar D-100 Karayolu'nu da etkiledi. Sürücüler yoğun trafik nedeniyle Beylikdüzü yönünde adım adım ilerledi. Sıkışan trafikte ilerlemeye çalışan ambulanslar ise zor anlar yaşadı.



Yoğun trafik nedeniyle sürekli şerit değiştirmek zorunda kalınan ambulanslar, ilerlemekte zorluk çekti. Sürücülerin büyük çoğunluğu yaklaşık bir saattir yolda olduklarını ifade etti.

İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı akşam saatlerinde Beylikdüzü D 100 Karayolu'nda trafiği kilitledi. Durakta otobüs bekleyen vatandaşlar bazı taksicilerin trafiğin tamamen durmasını fırsat bilerek kısa mesafe için normal ücretin beş katı ücret talep ettiklerini iddia etti.Durakta otobüs bekleyen vatandaşlar, "Araçlar çalışmadığı için yolda kaldık. Bizde 3,4 arkadaş taksiye binmek istedik ancak taksici 15 dakikalık mesafe için bizden kişi başı 30 lira olmak üzere 3 kişi için 90 lira talep etti. Bu mesafe için normalde ödenen ücret ise mesafe 20 lira" dedi.