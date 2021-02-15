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    • 15.02.2021 22:51
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    luların kar ile imtihanı! E-5 trafiğe kapandı, taksiciler normal ücretin beş katını istedi...

    genelinde etkili olan kar yağışı, trafiği olumsuz etkiledi. 'nde yoğun kar yağışı nedeniyle E-5 karayolu trafiğe kapanırken akıllara 'li 'nin yeterli önlem alıp almadığı sorusu geldi. Öte yandan durakta otobüs bekleyen vatandaşlar bazı taksicilerin trafiğin tamamen durmasını fırsat bilerek kısa mesafe için normal ücretin beş katı ücret talep ettiklerini iddia etti. İşte İstanbullunun kar ile olan imtihanı...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbulluların kar ile imtihanı!


    İstanbul'da etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi. Beylikdüzü Haramidere'de kar yağışı nedeniyle İstanbul'un trafik yükünü çeken E-5 karayolu ulaşıma kapandı.

    Yüzlerce araç yolda kalırken, metrobüs ve otobüs seferleri de yapılamadı. Toplu taşıma ile evlerine ulaşamayan vatandaşlar çareyi yürümekte buldu. Çok sayıda vatandaş metrobüs yolundan yürüyerek gidecekleri noktaya ulaşmaya çalıştı.

    Vatandaşların trafik çilesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin bir bölümünde duyulan patlama sesi ise merak uyandırdı.



    İBB YETERLİ ÖNLEM ALMADI MI?
    İstanbul'un trafik yükünü çeken E-5 karayolunun kar nedeniyle kapanması, akıllara İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yeterli önlem alınıp alınmadığı sorusunu getirdi.

    AVCILAR D-100 KİLİTLENDİ
    İstanbul'da akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle Avcılar D-100 Karayolu Beylikdüzü yönünde trafik durma noktasına geldi. Ambulanslar siren çalmasına rağmen kilitlenen trafik nedeniyle güçlükle ilerledi.




    İstanbul'da akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle Beylikdüzü yönünde metrobüs seferleri aksadı, trafik durma noktasına geldi. Artan trafik Avcılar D-100 Karayolu'nu da etkiledi. Sürücüler yoğun trafik nedeniyle Beylikdüzü yönünde adım adım ilerledi. Sıkışan trafikte ilerlemeye çalışan ambulanslar ise zor anlar yaşadı.

    Yoğun trafik nedeniyle sürekli şerit değiştirmek zorunda kalınan ambulanslar, ilerlemekte zorluk çekti. Sürücülerin büyük çoğunluğu yaklaşık bir saattir yolda olduklarını ifade etti.


    TAKSİCİLER KAR YAĞIŞINI FIRSATA ÇEVİRDİ
    İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı akşam saatlerinde Beylikdüzü D 100 Karayolu'nda trafiği kilitledi. Durakta otobüs bekleyen vatandaşlar bazı taksicilerin trafiğin tamamen durmasını fırsat bilerek kısa mesafe için normal ücretin beş katı ücret talep ettiklerini iddia etti.

    Durakta otobüs bekleyen vatandaşlar, "Araçlar çalışmadığı için yolda kaldık. Bizde 3,4 arkadaş taksiye binmek istedik ancak taksici 15 dakikalık mesafe için bizden kişi başı 30 lira olmak üzere 3 kişi için 90 lira talep etti. Bu mesafe için normalde ödenen ücret ise mesafe 20 lira" dedi.



        HALKALI'DA YOLLAR BUZ PİSTİNE DÖNDÜ
        İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli kar ve tipi Halkalı Gümrük yolu mevkiinde yolları buz pistine çevirdi. Trafikte kayan araçlar zor anlar yaşattı. Bir iş yeri servisi, içindeki yolcularıyla kayarak yan döndü, yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.

        İstanbul'da akşam saatlerinde yeniden etkisini gösteren şiddetli kar ve tipi trafiği felç etti. İş çıkış saatinde işlerinden eve dönmek isteyenler trafikte zor anlar yaşadı. Halkalı Gümrük yolu mevkiinde ise yollar adeta buz pistine döndü. Araçlar kayarak güçlükle durabildi. Birçoğu ilerleyemedi, dakikalarca yolda mahsur kaldı.

        Trafikte kayan araçların yardımına ise mahalleli yetişti. Araçları iterek yeniden yola devam etmelerini sağladılar. Bir iş yeri servisi ise içindeki yolcularla birlikte kayarak yan döndü. Çevredeki vatandaşlar iterek düzeltmeye çalıştı, denemeler başarısız olunca yolcular indirildi. Servis vatandaşların yardımıyla itildikten sonra ise yoluna devam etti.



        HALI SAHANIN ÇATISI ÇÖKTÜ
        Yoğun kar yağışının ardından İstanbul Halkalı'da bir halı sahanın çatısı çöktü.

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