İstanbul'da etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi. Beylikdüzü Haramidere'de kar yağışı nedeniyle İstanbul'un trafik yükünü çeken E-5 karayolu ulaşıma kapandı.
Yüzlerce araç yolda kalırken, metrobüs ve otobüs seferleri de yapılamadı. Toplu taşıma ile evlerine ulaşamayan vatandaşlar çareyi yürümekte buldu. Çok sayıda vatandaş metrobüs yolundan yürüyerek gidecekleri noktaya ulaşmaya çalıştı.
Vatandaşların trafik çilesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin bir bölümünde duyulan patlama sesi ise merak uyandırdı.
İBB YETERLİ ÖNLEM ALMADI MI?
İstanbul'un trafik yükünü çeken E-5 karayolunun kar nedeniyle kapanması, akıllara İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yeterli önlem alınıp alınmadığı sorusunu getirdi.
AVCILAR D-100 KİLİTLENDİ
İstanbul'da akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle Avcılar D-100 Karayolu Beylikdüzü yönünde trafik durma noktasına geldi. Ambulanslar siren çalmasına rağmen kilitlenen trafik nedeniyle güçlükle ilerledi.
İstanbul'da akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle Beylikdüzü yönünde metrobüs seferleri aksadı, trafik durma noktasına geldi. Artan trafik Avcılar D-100 Karayolu'nu da etkiledi. Sürücüler yoğun trafik nedeniyle Beylikdüzü yönünde adım adım ilerledi. Sıkışan trafikte ilerlemeye çalışan ambulanslar ise zor anlar yaşadı.
Yoğun trafik nedeniyle sürekli şerit değiştirmek zorunda kalınan ambulanslar, ilerlemekte zorluk çekti. Sürücülerin büyük çoğunluğu yaklaşık bir saattir yolda olduklarını ifade etti.
TAKSİCİLER KAR YAĞIŞINI FIRSATA ÇEVİRDİ
İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı akşam saatlerinde Beylikdüzü D 100 Karayolu'nda trafiği kilitledi. Durakta otobüs bekleyen vatandaşlar bazı taksicilerin trafiğin tamamen durmasını fırsat bilerek kısa mesafe için normal ücretin beş katı ücret talep ettiklerini iddia etti.
Durakta otobüs bekleyen vatandaşlar, "Araçlar çalışmadığı için yolda kaldık. Bizde 3,4 arkadaş taksiye binmek istedik ancak taksici 15 dakikalık mesafe için bizden kişi başı 30 lira olmak üzere 3 kişi için 90 lira talep etti. Bu mesafe için normalde ödenen ücret ise mesafe 20 lira" dedi.