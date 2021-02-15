Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 36 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu getirdikleri öne sürülen 8 kişiyi yakaladı. Soruşturma kapsamında zanlılarla bağlantılı 28 kişi daha gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda 322 gram metamfetamin, 1 kilo 598 gram esrar, 30 gram eroin, 28 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram kokain, 62 uyuşturucu hap, 1 kök kenevir, hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 590 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.