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    • 15.02.2021 17:05
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    kimdir, intihar mı etti? açıklaması geldi!

    kimdir? mı etti iddiaları gündem olurken Müge Anlı’dan konuyla ilgili sert bir açıklama geldi. Eşi Sevgi Kıranlı’nın kaçırıldığını iddia eden Davut Kıranlı ismi sosyal medyada sık sık yer almıştı. İntihar iddialarına Müge Anlı sert bir şekilde yanıt verdi. Asılsız haberlere tepki gösteren Müge Anlı; “Herkes saçma sapan kendi kendine haber yapıyor. Davut amcanın intihar ettiğine dair haber çıkarmışlar.” diyerek konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    takvim.com.tr
    Davut Kıranlı kimdir, intihar mı etti? Müge Anlı Davut Kıranlı açıklaması geldi!

    Davut Kıranlı kimdir, Davut Kıranlı intihar mı etti iddialarına Müge Anlı'dan yanıt geldi. Sosyal medyada ortaya atılan iddialara sert tepki gösteren Müge Anlı; "Hafta sonu çok üzüldüm bu haberlere. Söylemeyecektim de sordular. Zaten sıkıntıları var adamın. Böyle haberlerle teşvik ediyorsunuz. Ordu'da şu an kızları yardım ediyor." ifadelerini kullandı.

    MÜGE ANLI'DAN SERT AÇIKLAMA!

    Konu hakkında açıklama yapan Müge Anlı, "Böyle yalan yanlış haberler yapan garip insanların saçma sapan haberleri... Hafta sonu çok üzüldüm bu haberlere. Söylemeyecektim de sordular. Zaten sıkıntıları var adamın. Böyle haberlerle teşvik ediyorsunuz. Ordu'da şu an kızları yardım ediyor. Sosyal hizmetler de yardım edecekler" dedi.

    DAVUT KIRANLI KİMDİR?

    Kıranlı, Ordu'nun Akkuş ilçesinde yaşamını sürdürüyor ve 49 yaşındaki eşi Sevgi Kıranlı'yı aramak için Müge Anlı'ya çıkarak adını duyurdu. Davut Kıranlı tarımla uğraştığını ve 5 çocuğu, 4'de torunu olduğunu açıklamıştı.

    NELER OLMUŞTU?

    49 yaşındaki 5 çocuk annesi ve 4 torun sahibi Sevgi Kıranlı, 3 ay önce kendisinden 15 yaş küçük olan 3 çocuk babası Muammer Cambaz'a kaçtı. Dün bulunan ve canlı yayına telefonla bağlanan Sevgi Kıranlı, "Muammeri'e aşık oldum, kaçtım" dedi. Bugün canlı yayına çıkan Sevgi Kıranlı, kaçtığı Muammer Cambaz'ın karısıyla birbirine girdi.

    Canlı yayında eşinin birlikte kaçtığı Sevgi Kıranlı'yı gören Semiha Cambaz, sinir krizi geçirdi. Sevgi Kıranlı'nın üzerine yürüyen Cambaz "Benim 8 yaşındaki hasta çocuğumu babasız bıraktın" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Yayında sinirlerine hakim olamayan Semiha Cambaz'ı program ekibi güçlükle sakinleştirdi.

        Davut Kıranlı, eşini aramak için Müge Anlı'ya başvurdu. Eşinin kaçırıldığını düşünen Davut Kıranlı, karısının muskayla kandırılıp götürüldüğüne inanıyor. Şüphelendiği isim ise 20 gündür yanlarında çalışan Muammer Cambaz adlı şoförleri.

        35 yıllık eşi Sevgi Kıranlı'nın eve dönmesini isteyen ve 3 aydır eşine ulaşamayan Davut Kıranlı, Müge Anlı'ya başvurmuştu. Ordu'nun Akkuş ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi 49 yaşındaki Sevgi Kıranlı kendisinden 15 yaş küçük Muammer'e kaçtığı ortaya çıkmıştı.

        Kendisinden 15 yaş büyük Sevgi Kıranlı ile birlikte kayıplara karışan Muammer Cambaz'ın eşi Semiha Hanım ise eşinin sabahın beşinde kalkıp Sevgi Kıranlı'nın evine kahvaltıya gittiğini hatta eşinin giderken kahvaltılık ve ekmek alıp gittiğini görenlerin olduğunu açıklamıştı.

        Davut Bey, eşinin zorla tutulduğuna inandığını iddia etmişti. Eşinin içine kapanık bir kadın olduğunu kim ne derse inanacak biri olduğunu söyleyen Davut Bey eşinin giderken terliği ile evden pazara çıkıyorum diye evden çıktığını belirtmişti.

        Sevgi Kıranlı 11 Şubat 2021 tarihli bölümde Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Sevgi Kıranlı ve kaçıran sevgilisi bulundu. Sevgi Kıranlı telefonla yayına bağlandı. Eşinin kızının ve damadının kendisini çok dövdüğünü evine dönmeyeceğini konuşacak bir şey olmadığını bir daha kendisini aramamasını söyledi. Sevgi Kıranlı'nın beraber kaçtığı Muammer Cambaz ise araması olduğu için gözaltına alındı.
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        Haberler Güncel Davut Kıranlı kimdir, intihar mı etti? Müge Anlı Davut Kıranlı açıklaması geldi!