Davut Kıranlı kimdir, intihar mı etti? Müge Anlı Davut Kıranlı açıklaması geldi!

Davut Kıranlı kimdir, Davut Kıranlı intihar mı etti iddialarına Müge Anlı'dan yanıt geldi. Sosyal medyada ortaya atılan iddialara sert tepki gösteren Müge Anlı; "Hafta sonu çok üzüldüm bu haberlere. Söylemeyecektim de sordular. Zaten sıkıntıları var adamın. Böyle haberlerle teşvik ediyorsunuz. Ordu'da şu an kızları yardım ediyor." ifadelerini kullandı.
MÜGE ANLI'DAN SERT AÇIKLAMA!
Konu hakkında açıklama yapan Müge Anlı, "Böyle yalan yanlış haberler yapan garip insanların saçma sapan haberleri... Hafta sonu çok üzüldüm bu haberlere. Söylemeyecektim de sordular. Zaten sıkıntıları var adamın. Böyle haberlerle teşvik ediyorsunuz. Ordu'da şu an kızları yardım ediyor. Sosyal hizmetler de yardım edecekler" dedi.
DAVUT KIRANLI KİMDİR?
Kıranlı, Ordu'nun Akkuş ilçesinde yaşamını sürdürüyor ve 49 yaşındaki eşi Sevgi Kıranlı'yı aramak için Müge Anlı'ya çıkarak adını duyurdu. Davut Kıranlı tarımla uğraştığını ve 5 çocuğu, 4'de torunu olduğunu açıklamıştı.
NELER OLMUŞTU?
49 yaşındaki 5 çocuk annesi ve 4 torun sahibi Sevgi Kıranlı, 3 ay önce kendisinden 15 yaş küçük olan 3 çocuk babası Muammer Cambaz'a kaçtı. Dün bulunan ve canlı yayına telefonla bağlanan Sevgi Kıranlı, "Muammeri'e aşık oldum, kaçtım" dedi. Bugün canlı yayına çıkan Sevgi Kıranlı, kaçtığı Muammer Cambaz'ın karısıyla birbirine girdi.
Canlı yayında eşinin birlikte kaçtığı Sevgi Kıranlı'yı gören Semiha Cambaz, sinir krizi geçirdi. Sevgi Kıranlı'nın üzerine yürüyen Cambaz "Benim 8 yaşındaki hasta çocuğumu babasız bıraktın" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Yayında sinirlerine hakim olamayan Semiha Cambaz'ı program ekibi güçlükle sakinleştirdi.