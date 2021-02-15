Davut Kıranlı kimdir, intihar mı etti? Müge Anlı Davut Kıranlı açıklaması geldi!

MÜGE ANLI'DAN SERT AÇIKLAMA!

Konu hakkında açıklama yapan Müge Anlı, "Böyle yalan yanlış haberler yapan garip insanların saçma sapan haberleri... Hafta sonu çok üzüldüm bu haberlere. Söylemeyecektim de sordular. Zaten sıkıntıları var adamın. Böyle haberlerle teşvik ediyorsunuz. Ordu'da şu an kızları yardım ediyor. Sosyal hizmetler de yardım edecekler" dedi.

DAVUT KIRANLI KİMDİR?

Kıranlı, Ordu'nun Akkuş ilçesinde yaşamını sürdürüyor ve 49 yaşındaki eşi Sevgi Kıranlı'yı aramak için Müge Anlı'ya çıkarak adını duyurdu. Davut Kıranlı tarımla uğraştığını ve 5 çocuğu, 4'de torunu olduğunu açıklamıştı.