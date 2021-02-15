3 GİRİŞ, 9 ODA VE 7 DEMİR KAPILI MAĞARA

Gece görüş imkanlarının yanı sıra bölge ve hava şartlarına uygun her türlü teçhizatla donatılan Mehmetçiğin, terör yuvalarına yönelik harekatı karadan ve hava destekli devam etti.

İstihbarat çalışmaları sonucunda, terör örgütü tarafından alıkonulan vatandaşların Gara bölgesindeki bir mağarada olabileceği yönündeki bilgilere göre harekat sürdürüldü.

Bu kapsamda, dere yatağı ve her iki yanında yüzde 60 meyil olan mağaraya yoğunlaşıldı. Söz konusu mağaranın olduğu bölgede seçilen 3 noktaya helikopterlerle indirme ve hava hücum harekatı düzenlendi.

Zorlu arazideki 3 girişi tespit edilen mağara, 9 oda ve 7 demir kapısı ile dikkat çekti. Mağaranın zemininin beton dökülerek düzleştirildiği, tavanının ise sera naylonuyla kaplandığı belirlendi.

Genişliği 1,20 metre, yüksekliği zaman zaman 2 metreye ulaşan tünellerin bulunduğu mağaranın çıkışında ise yarım metre yüksekliğinde duvar olduğu dikkati çekti.

Harekatın üçüncü gününde mağaradan kaçmaya çalışan bir terörist, Mehmetçik tarafından yakalandı. Dördüncü günde de aynı noktadan kaçmaya çalışan başka bir terörist daha yakalandı.

Operasyonun devamında bu teröristlerden alınan bilgilerden de yararlanıldı.