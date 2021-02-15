Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelen terör saldırılarını bertaraf etmek için teröristler tarafından Gara bölgesinde kullanılan hedeflere yönelik 10 Şubat saat 02.55'te başlattığı "Pençe Kartal-2 Harekatı"nı tamamladı.
Edinilen bilgiye göre harekat, hassas koordinasyon ve planlamalar sonrası hayata geçirildi.
Gara bölgesindeki terör yapılanmasını bertaraf amacıyla ayrıntılı bir plan ve hazırlık yapıldı. Özel Kuvvetler Komutanlığı, bölgeye uygun arazi modellemeleri yaparak yoğun eğitimler gerçekleştirdi.
Gerek harekatın planlanması gerekse icrası sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunmasına azami özen gösterdi.