Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla Kayalıbağ köyü kırsalında operasyon düzenledi.

5 MAĞARA TESPİT EDİLDİ

'Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-11 Operasyonu' kapsamında arazide yapılan aramalarda, 5 mağara tespit edildi.

MAĞALARADA ELE GEÇİRİLENLER

Mağaralarda yapılan aramalarda ise 2 Kalaşnikof marka tüfek şarjör kütüklüğü, 41 pil, telsiz anteni, 2 çift ayakkabı, tencere, radyo, levye, balyoz, kürek, kazma, mont, yağmurluk, 10 panço, 5 kilogram toz deterjan, 45 kilogram çeşitli gıda ve sağlık malzemesi ele geçirilildi. Delil niteliği olan malzemeler muhavafaza altına alınırken, mağaralar ise kullanılmaz hale getirildi.