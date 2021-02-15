Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.02.2021 16:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.02.2021 16:51
    ABONE OL

    'te PKK'lı teröristlere ait 5 mağara bulundu

    kırsalında yürütülen operasyonlarda, terör örgütü PKK'lıların kullandığı 5 mağara tespit edildi. Mağarlarda yapılan aramalarda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi.

    DHA
    O ilde PKK'ya ait 5 mağara bulundu

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla Kayalıbağ köyü kırsalında operasyon düzenledi.

    5 MAĞARA TESPİT EDİLDİ
    'Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-11 Operasyonu' kapsamında arazide yapılan aramalarda, 5 mağara tespit edildi.

    MAĞALARADA ELE GEÇİRİLENLER
    Mağaralarda yapılan aramalarda ise 2 tüfek şarjör kütüklüğü, 41 pil, telsiz anteni, 2 çift ayakkabı, tencere, radyo, levye, balyoz, kürek, kazma, mont, yağmurluk, 10 panço, 5 kilogram toz deterjan, 45 kilogram çeşitli gıda ve sağlık malzemesi ele geçirilildi. Delil niteliği olan malzemeler muhavafaza altına alınırken, mağaralar ise kullanılmaz hale getirildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait 5 mağara bulundu