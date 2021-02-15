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    | İstanbul için den bir son dakika uyarısı daha | 16-20 Şubat 2021

    Son dakika tahminleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Meteorolojiden yapılan tahminlerde kar yağışı ve soğuk hava dalgasının etkisi altında olan İstanbul için flaş bir uyarı daha yapıldı. Buna göre İstanbul genelinde bu gece yarısından itibaren fırtınanın etkili olacağı ve fırtınanın hızının saatte 80 kilometreye kadar ulaşacağı bildirildi. Yaklaşık 2 gündür süren aralıksız kar yağışı sonrası vatandaşlar hava durumu ile ilgili araştırma yapmaya devam ediyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? İşte 16-20 Şubat 2021 tarihleri arası Türkiye geneli ...

    İstanbul için Meteorolojiden bir son dakika uyarısı daha

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da gece saatlerinde başlaması beklenen ve hızı saatte 80 kilometreye kadar çıkacağı düşünülen şiddetli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı uyarı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara Bölgesinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kuvvetli fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."



    Gece saatlerinde başlayacak olan fırtınanın Çarşamba günü akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Öte yandan Marmara Denizi'nde etkili olan kar yağışı ve fırtına dolayısı ile birçok deniz seferi iptal edilmişti.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNİ | 15 Şubat 2021

    MARMARA
    Çok bulutlu, doğu kesimlerinin yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 2°C
    Çok bulutlu

    İSTANBUL °C, 2°C
    Çok bulutlu ve yoğun olmak üzere kar yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 0°C
    Çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 1°C
    Çok bulutlu ve yoğun olmak üzere kar yağışlı

        EGE
        Çok bulutlu, Kuzey ve İç Ege ile sabah saatlerinde Muğla çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İzmir'in batısında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Kütahya ve Afyon çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, -2°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yoğun olmak üzere kar yağışlı

        DENİZLİ °C, 6°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        İZMİR °C, 6°C
        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde batısının yağmurlu, kuzey kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        MANİSA °C, 4°C
        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        AKDENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde yoğun olmak üzere kar şeklinde olması bekleniyor.

        ADANA °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        HATAY °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 8°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer yoğun olması bekleniyor.

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatı kesimlerinde, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

        ANKARA °C, 1°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

        ÇANKIRI °C, 0°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

        ESKİŞEHİR °C, -2°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

        KONYA °C, 9°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

            BATI KARADENİZ
            Çok bulutlu, bölge genelinin yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, -2°C
            Çok bulutlu, yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

            DÜZCE °C, 0°C
            Çok bulutlu, yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

            KASTAMONU °C, -2°C
            Çok bulutlu, yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

            ZONGULDAK °C, 1°C
            Çok bulutlu, yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve zamanla karla karışık yağmur ve kar, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            AMASYA °C, 3°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

            RİZE °C, 8°C
            Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

            SAMSUN °C, 3°C
            Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde itibaren yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

            TRABZON °C, 8°C
            Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Bingöl çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Ardahan, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            ERZİNCAN °C, 12°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

            ERZURUM °C, 6°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

            KARS °C, 6°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            VAN °C, 11°C
            Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Diyarbakır'ın kuzey kesimleri hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 19°C
            Parçalı ve zamanla çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif yağmurlu

            GAZİANTEP °C, 16°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SİİRT °C, 19°C
            Parçalı, zamanla çok bulutlu

            ŞANLIURFA °C, 18°C
            Parçalı ve az bulutlu

            TÜRKİYE GENELİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ | 16-20 ŞUBAT 2021 HAVA DURUMU

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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | İstanbul için Meteorolojiden bir son dakika uyarısı daha | 16-20 Şubat 2021 hava durumu tahminleri