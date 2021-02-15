Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da gece saatlerinde başlaması beklenen ve hızı saatte 80 kilometreye kadar çıkacağı düşünülen şiddetli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı uyarı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara Bölgesinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kuvvetli fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Gece saatlerinde başlayacak olan fırtınanın Çarşamba günü akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Öte yandan Marmara Denizi'nde etkili olan kar yağışı ve fırtına dolayısı ile birçok deniz seferi iptal edilmişti.
TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNİ | 15 Şubat 2021
MARMARA
Çok bulutlu, doğu kesimlerinin yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 2°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 2°C
Çok bulutlu ve yoğun olmak üzere kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 0°C
Çok bulutlu
KOCAELİ °C, 1°C
Çok bulutlu ve yoğun olmak üzere kar yağışlı