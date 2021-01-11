Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 31 Aralık 2020'de Ümraniye'deki "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evinde yakalanarak uçakla kente getirilen ve hakkında iki defa ek gözaltı süresi alınan Kamil B'nin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.