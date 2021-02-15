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    • 15.02.2021 15:33
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    nden şehit polis 'yla ilgili sosyal medyadaki asılsız iddialara yalanlama

    haberine göre , 'da terör örgütü tarafından şehit edilen polis memuru 'nın memuriyet haklarının, kaçırıldığı günden bu yana kesintisiz olarak sürdüğünü açıkladı.

    EGM'den şehit polisle ilgili asılsız iddialara yalanlama

    , 'da terör örgütü tarafından şehit edilen polis memuru 'nın memuriyet haklarının, kaçırıldığı günden bu yana kesintisiz olarak sürdüğünü açıkladı.

    İşte EGM'den yapılan açıklama
    Bazı sosyal medya platformlarında yer alan, "şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın, PKK tarafından kaçırıldıktan sonra KHK ile ihraç edildiği" yönündeki kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

    KHK'lar kapsamında yapılan kamu görevinden çıkarma işlemleri, ilgililerin isimleri ile birlikte Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmektedir. Şehidimiz hakkında bu kapsamda herhangi bir işlem tesis edilmediği de ilgili KHK listelerine bakıldığında görülecektir.

    Şehit polis memuru Vedat Kaya'nın memuriyet hakları, PKK terör örgütü tarafından kaçırıldığı günden bu yana kesintisiz olarak devam etmiştir.

    Menfur olayın ardından şehitlik işlemleri de başlatılmıştır.

    Şehitler üzerinde yapılmaya çalışılan bu tür provokasyon girişimleri, hem şehidimizin ailesi ve yakınlarını hem de Emniyet teşkilatını derinden üzmektedir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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    Haberler Güncel Emniyet Genel Müdürlüğünden şehit polis Vedat Kaya'yla ilgili sosyal medyadaki asılsız iddialara yalanlama