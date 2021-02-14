Son dakika haberi... Pençe Kartal-2 Harekatı tamamlandı. 3'ü sözde üst düzey 48 terörist etkisiz hale getirildi. 75 kilometreye 25 kilometrelik Gara Bölgesi kontrol altına alındı. Peki Gara'ya yapılan Pençe Kartal-2 operasyonunun önemi ne? Askeri stratejist Prof. Dr. Esat Arslan A Haber'de anlattı. Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE DOSTA DÜŞMANA GÖSTERMİŞTİR

Arslan, "130 bin kişilik bir güçten bahsediyoruz. Bunlar tamamıyla ABD'den gelecek olan desteklere bel bağlamış durumdalar." dedi. Arslan, "Türkiye bu işi yapabileceğini dosta düşmana göstermiştir." ifadelerini kullandı.

"ELİ KANLI KATİLLER SÜRÜSÜ"

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "PKK'nın insanlık suçu işleyen terör örgütü, eli kanlı katiller sürüsü olduğunun ispatıdır!" şeklinde konuştu.

BUNLAR İNSAN DÜŞMANI

Bunlar insanlık düşmanı, insan düşmanı, masumiyet hakkaniyet adalet can düşmanı. ABD gibi bir takım ülkeler bunları demokrasi kahramanı özgürlük savaşçısı gibi pazarlıyorlar ama kendi menfaatlerine hizmet ettikleri için bunlara böyle bir takım hak etmedikleri kılıfları giydiriyorlar.

SİVİLLERİ NASIL KATLETTİLER?

Biçare eli kolu bağlı orada bir köşede bekliyor. Bunların Mehmetçik tarafından sağ ele geçirilme olasılığı ortaya çıktığı andan itibaren artık zaman aralığını bilmiyoruz ama 10-15 saniyede hepsinin kafasına kurşunu sıkıyor ve hepsini katlediyor. Sadece onları katletmiyor onlarla beraber bir geleceği bir umudu yaşamları katlediyor.

ÖRGÜTÜ BESLEYEN ELİ KANLI KATİLLER SÜRÜSÜ

Bu açıdan bakıldığı zaman ümit ederim adres doğru yere gider. Ümit ederim bu denklemden ders çıkartması gereken bu örgütü besleyen bu eli kanlı katiller sürüsünü besleyen devletlerin bundan ümit ederim doğru bir ders çıkartmaları söz konusu olur. Yoksa gerçekten de sadece Türkiye'de değil bütün coğrafyanın ve insanlığın başına bela oldular.

ABD ISRARCI OLURSA...

ABD ısrarcı olabilir ama ısrarcı olursa bir şekilde Türkiye ile arasındaki sorunlar derinleşir. Türkiye üzerinden Türkiye ile iş birliği üzerinden elde edebileceği avantajları insiyatifleri kazanımları YPG/PKK ile iş birliği yapmış olduğu için kaybeder.

Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu da operasyonla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Tokmakoğlu, "TSK tam merkezde bulunan, stratejik öneme sahip, arazi şartları zor olan Gara'da önemli bir harekat yaptı" dedi.

BATI'DAN ZERRE SES YOK!

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ: Normal şartlarda katledilen vatandaşlarla ilgili dünya gündeminin ayağa kalkması lazım! Batı'dan zerre ses yok!