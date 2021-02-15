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    • 15.02.2021 15:04
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    Bakanlık açıkladı: Mavi bültenle aranan ’lı terörist yakalandı

    Son dakika haberi... MSB, "Yasa dışı yollarla ’den ülkemize girmeye çalışan uyruklu 3 kişi, ’ın ilçesindeki hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yakalananlar arasında yer alan 26 yaşındaki S.A. isimli kadının mavi bültenle aranan ’lı bir terörist olduğu belirlendi." açıklamasında bulundu. Yeni Zelanda uyruklu S.A, güvenlik tedbirleri altında Hatay Adliyesi'ne sevk edildi.

    Mavi bültenle aranan DEAŞ’lı terörist yakalandı

    'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalanan ve mavi bültenle arandığı belirlenen uyruklu mensubu terörist kadın, adliyeye sevk edildi.

    'ın ilçesi sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken hudut birliklerince yakalanan ve mavi bültenle arandığı belirlenen DEAŞ terör örgütü mensubu 26 yaşındaki kadının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Yeni Zelanda uyruklu S.A, güvenlik tedbirleri altında Hatay Adliyesi'ne sevk edildi.

    DEAŞ'li kadının adliyeye sevki sırasında yanında 2 çocuğunun da olduğu görüldü.

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