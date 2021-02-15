Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalanan ve mavi bültenle arandığı belirlenen Yeni Zelanda uyruklu DEAŞ mensubu terörist kadın, adliyeye sevk edildi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesi sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken hudut birliklerince yakalanan ve mavi bültenle arandığı belirlenen DEAŞ terör örgütü mensubu 26 yaşındaki kadının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Yeni Zelanda uyruklu S.A, güvenlik tedbirleri altında Hatay Adliyesi'ne sevk edildi.
DEAŞ'li kadının adliyeye sevki sırasında yanında 2 çocuğunun da olduğu görüldü.
Yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yakalananlar arasında yer alan 26 yaşındaki S.A. isimli kadının mavi bültenle aranan DEAŞ'lı bir terörist olduğu belirlendi. pic.twitter.com/FXAxRlsNTi— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 15, 2021