Askeri Stratejist Ağar, CHP ile ilgili son derece önemli durum tespitlerinde bulundu.

Abdullah Ağar'ın açıklamaları şu şekilde:

Mesele siyasi bir rekabetten çıkmış durumda ne yazık ki. Burada siyasi anlamda yaşanmakta olan rekabetin çok farklı bir alana doğru kaydığını özellikle CHP'nin kendi ifadelerine bakarak YPG/PKK'ya terör örgütü demediğini, bir diğer tarafıyla PKK'nın siyasi türevi olan oluşumla bir şekilde doğrusal veya asimetrik birtakım bağlantılar geliştirdiğini görüyoruz.

MİLLETVEKİLLERİNİN İTİRAFLARINA DİKKAT ÇEKTİ!

Bir diğer tarafıyla partiden ayrılan milletvekillerinin ifadesiyle ABD ile ittifaka gelme maksadıyla iş birliği yaptığına dair birtakım cümleler kuruldu. Bu açıdan bakıldığında bu tavır siyasi bir rekabetin konusu değil. Bu tavır açıkçası ulusal güvenlik sorunu olarak kendisini gösteriyor. Bu bir diğer tarafıyla devlet sorunu olarak kendisini gösteriyor. Yani bu noktada bence ortada çok büyük bir sorun var ve bu sorunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çözmesi gerekiyor. Yani ister gerekli dizaynı, parametreleri ortaya koyarak, isterse cezai müeyyideleri veya hukuki süreçleri işleterek çözmeli. Ben açıkçası net bir ifadeyle; Türkiye'de sonuna kadar siyasi rekabetin olması gerektiğini düşünüyorum ama bu durum ulusal güvenlik sorunu olacak şekilde olmamalı.

KILIÇDAROĞLU'NA KRİTİK SORU!

Ben, Sayın Kılıçdaroğlu'na şu soruyu sormak isterim; Türkiye'de en az 200 kişinin katlinden sorumlu olan Mazlum Abdi'yi nereye koyuyorlar? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kurşun sıkmış, PYD, DSG içerisinde yer alan 11.000 dağ kadrosu teröristi nereye koyuyorlar? Bu 11.000 kişilik dağ kadrosu Türkiye'ye ve Mehmetçiğe kurşun sıkmış. Bu adamların geri kalan 120.000 teröristi Türkiye düşmanlığıyla eğitmesini, formatlamasını nereye koyuyorlar? Yani ümit ederim bu açıdan bakmayı başarabilirler. Yoksa her zaman söylediğim gibi; Yüzde 1 dahi alsa Atatürk'ün özgürlükçü, egemenlikçi, bağımsızlıkçı CHP'si Türkiye için her zaman bir siboptur, bir umuttur ama bu CHP yüzde 99 alsa dahi bence umut değildir.

''CHP İÇİN DE TÜRKİYE İÇİN DE SON DERECE TEHLİKELİ''

Benim eleştirim şu; Partiden ayrılan milletvekilleri CHP'nin iktidarı ele geçirmek adına birtakım küresel güçlerle iş birliği yaptığını ifade ve iddia ettiler. Bunun boş bir cümle olmadığını öngörerek, onların ifadesiyle bunun CHP için de Türkiye için de son derece tehlikeli olduğunu düşünüyorum. İktidara geleceksiniz kendi çabanızla gelmelisiniz.