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    • 14.02.2021 07:43
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    İntihar eden 'li genç 'ın borcunu arkadaşları ödedi

    'de seçim çalışmaları sırasında 'nin bayrağını asarken düşerek gözünü kaybeden, daha sonra kendisine verilen sözler tutulmayınca bunalıma girerek intihar eden , vefatından sonra da partisinden vefa görmedi. Adak'ın en zor zamanlarında yanında olan arkadaşları, gencin ölümü sonrası bir araya gelerek onun borçlarını ödedi.

    İntihar eden CHP'li gencin borcunu arkadaşları ödedi

    Kartepe'de üyesi olduğu 'nin bayrağını asarken düşen ve engelli kalan, sonrasında kendisine verilen sözler tutulmayınca bunalıma girip intihar eden (28) ölümünden sonra da partisinden bir vefa görmedi. Adak'a gösterilmesi gereken vefayı, partisi değil arkadaşları gösterdi. Tugay'ın en zor zamanında yanında olan ve CHP için ödediği bedeli çok iyi bilen arkadaşları, vefatının hemen sonrasında bir araya gelerek onun borçlarını ödediler.

    Başta Tugay'ı borcu nedeniyle çok sıkıştırdığı ileri sürülen Derinceli bir esnaf olmak üzere bütün borçların ödendiği öğrenildi. Adak'ın ölümünün ardından CHP'li yöneticilere tepkiler gelmiş, çok sayıda CHP'li istifa etmişti. İlçe yönetiminden ve gençlik kollarında istifalar devam ederken CHP Milletvekili Gürsel Tekin ise Adak'ın intiharı ile ilgili konuştu ve partisini eleştirdi.



    Yaşananlar ile CHP'de yol arkadaşlığı hukukunun zedelendiğini belirten Tekin, şunları söyledi: "Eleştirenler düşman ve öteki olarak görülüyor. Tugay Adak, gencecik, pırlanta gibi bir yol arkadaşımızdı. Bugün geldiğimiz noktadan utanç duyuyorum. Gencecik bir kardeşimizin zor zamanında yanında olamıyorsak, hepimizin sorumluluğu var. Parti içi demokrasi kültürü yok oluyor. Parti yöneticileri itaat ve biat istemeye başlıyor. Koltuğa oturan kendisini Ramses sanıyor."

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