Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.02.2021 17:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.02.2021 17:28
    ABONE OL

    Afiş asarken gözünü kaybetmişti... Meclis üyesi 'ın intiharı partiyi karıştırdı: "Sahip çıkmadık"

    'nde 'den meclis üyesi olan , dün gece yaya üst geçidinden karayoluna atlayarak yaşamına son verdi. k’ın ölümüne kendisini tanıyanlar ve yakınları büyük tepki gösterdi. Öyle ki seçim döneminde bayrak asarken direkten düşüp bir gözünü kaybeden Tugay Adak’a verilen hiçbir söz tutulmadı. Cenaze töreninde CHP’li gençler TBMM Başkanvekili ve Milletvekili ’ın çelengi yere attı, Belediye Başkanı ’in çelengini ters çevirdi, CHP PM Üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'a bakarak ise yüksek sesle ve iki kere, “Cenazeye gelmeye hiç utanmıyor musunuz?” diye sordular.

    Adak'ın intiharı partiyi karıştırdı: Sahip çıkmadık

    Kartepe Belediyesi'nde CHP'den meclis üyesi olan 28 yaşındaki Adak, dün gece İzmit D-100 karayolu üzerindeki üst geçitten atlayarak hayatını sonlandırdı.

    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gitti. Kartepe Belediyesi CHP Belediye Meclis üyesi Tugay Adak olduğu belirlenen kişi, yapılan ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Adak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    YARKADAŞ: HEPİMİZİN SORUMLULUĞU VAR
    İşsiz olduğu belirtilen Adak'ın ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihar ettiği öne sürüldü. CHP'li Barış Yarkadaş da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Adak'ın işsiz olduğu ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle yaşamına son verdiği belirtildi. Adak, CHP afişi asarken düşmüş bir gözünü kaybetmişti. Böyle olmamalıydı... Hepimizin sorumluluğu var" ifadelerine yer verdi.



        YAKIN ARKADAŞI KONUŞTU
        Adak'ın yakın arkadaşı olan CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, "Uzun yıllar partimize hizmet etmiş, gecesini gündüzüne katmış bir arkadaşımızdı. Ticaretle uğraşıyordu, son zamanlarda işleri ters gitmeye başlamıştı" dedi.



        ADAK'IN CENAZESİNDE CHP'Lİ GENÇLERDEN TEPKİ
        Cenaze töreninde CHP'li gençler TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın çelengi yere attı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in çelengini ters çevirdi, CHP PM Üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'a bakarak ise yüksek sesle ve iki kere, "Cenazeye gelmeye hiç utanmıyor musunuz?" diye sordular.


        "PARTİNİN EVLADINA SAHİP ÇIKILMADI"
        CHP'nin çok sevilen gençlerinden biri olan Tugay Adak'ın cenazesi bugün Sarımeşe Camiinde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Sarımeşe'de toprağa verildi. Maddi sorunlar nedeniyle intihar ettiği bilinen Kartepe Belediyesi Meclis Üyesi 28 yaşındaki Tugay Adak'ın cenazesinde çelenk krizi yaşandı. CHP'li gençler, bölgenin gencine ve partinin evladına sahip çıkmayan CHP milletvekillerine ve yöneticilerine tepki gösterdi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Afiş asarken gözünü kaybetmişti... CHP Meclis üyesi Tugay Adak'ın intiharı partiyi karıştırdı: "Sahip çıkmadık"