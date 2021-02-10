YARKADAŞ: HEPİMİZİN SORUMLULUĞU VAR

İşsiz olduğu belirtilen Adak'ın ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihar ettiği öne sürüldü. CHP'li Barış Yarkadaş da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Adak'ın işsiz olduğu ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle yaşamına son verdiği belirtildi. Adak, CHP afişi asarken düşmüş bir gözünü kaybetmişti. Böyle olmamalıydı... Hepimizin sorumluluğu var" ifadelerine yer verdi.