Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.02.2021 06:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.02.2021 07:06
    ABONE OL

    | İstanbul ve çevresi için uyarısı! Kar fırtınası ve buzlanma... | 14 Şubat 2021 Pazar

    tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yayınlanan yeni tahminlerde özellikle İstanbul ve çevresi başta olmak üzere birçok il için kar fırtınası uyarısı yapıldı. nın İstanbul'da gün boyu etkili olacağı belirtildi. Bazı bölgelerde kar kalınlığının 30 santimetreye kadar ulaşacağı açıklandı. Kar yağışının yarın da etkili olacağı bildirildi. Peki İstanbul'un yanı sıra Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 14 Şubat 2021 Pazar Türkiye geneli hava durumu tahminleri...

    İstanbul ve çevresi için son dakika uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara ve Batı Karadeniz'de yoğun kar, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu yönlerden, güney, iç ve doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli (30-50 km/sa), Marmara, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Marmara ile Batı Karadeniz'de yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa), Marmara, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Çok bulutlu, bölge genelinin yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        EDİRNE °C, -1°C
        Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı

        İSTANBUL °C, 2°C
        Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı

        KIRKLARELİ °C, -1°C
        Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı

        KOCAELİ °C, 3°C
        Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğle saatlerinden itibaren İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 10°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        DENİZLİ °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu

        İZMİR °C, 12°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

        MANİSA °C, 8°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

            AKDENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Göller Yöresinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

            ADANA °C, 21°C
            Parçalı bulutlu

            ANTALYA °C, 17°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

            HATAY °C, 19°C
            Parçalı bulutlu

            ISPARTA °C, 11°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısının karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

            ANKARA °C, 10°C
            Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

            ÇANKIRI °C, 7°C
            Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 7°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

            KONYA °C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

            BOLU °C, 4°C
            Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

            DÜZCE °C, 3°C
            Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

            KASTAMONU °C, 3°C
            Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

            ZONGULDAK °C, 4°C
            Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            AMASYA °C, 10°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            RİZE °C, 8°C
            Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

            SAMSUN °C, 7°C
            Çok bulutlu ve yağmurlu

            TRABZON °C, 8°C
            Çok bulutlu ve yağmurlu

                DOĞU ANADOLU
                Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzurum ve Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

                ERZİNCAN °C, 11°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                ERZURUM °C, 4°C
                Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

                KARS °C, 5°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                VAN °C, 8°C
                Parçalı bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR °C, 18°C
                Parçalı bulutlu

                GAZİANTEP °C, 16°C
                Parçalı bulutlu

                SİİRT °C, 17°C
                Parçalı bulutlu

                ŞANLIURFA °C, 19°C
                Parçalı bulutlu

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Güncel HAVA DURUMU | İstanbul ve çevresi için son dakika uyarısı! Kar fırtınası ve buzlanma... | 14 Şubat 2021 Pazar