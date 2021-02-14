Türkiye'nin savunma sanayii alanında attığı adımlar birçok ülkeyi rahatsız ediyor. Yerli üretim SİHA ve İHA'ları tüm dünyada büyük ses getirirken, bununla beraber ülkelerin uyguladığı ambargolarda hız kazandı.
ALMANYA VERMEYİNCE YERLİSİ ÜRETİLDİ
SİHA ve İHA'lara karşı son örtülü ambargo ise Almanya'dan geldi. Bakan Varank, TB2'ler için Almanya'dan alınan pervanelerin verilmediğini sonrasında ise yerlisinin üretildiğini açıkladı.
ALMANYA TUTUŞTU İNDİRİM TEKLİF ETTİ
Konu ile ilgili Varank "Bayraktar İHA'ların pervanesi Almanya'dan geliyordu. Bir süre sonra Almanya bunları vermemeye başladı. Baykar da, kendi pervanesini geliştirdi. Bunun üzerine Almanya "biz size bunları satabiliriz, hatta indirim bile yaparız" teklifinde bulundu" dedi.