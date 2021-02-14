ALMANYA TUTUŞTU İNDİRİM TEKLİF ETTİ

Konu ile ilgili Varank "Bayraktar İHA'ların pervanesi Almanya'dan geliyordu. Bir süre sonra Almanya bunları vermemeye başladı. Baykar da, kendi pervanesini geliştirdi. Bunun üzerine Almanya "biz size bunları satabiliriz, hatta indirim bile yaparız" teklifinde bulundu" dedi.