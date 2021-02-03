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    • 03.02.2021 09:35
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    • 03.02.2021 09:45
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    ve 'larda da kullanılabilecek! Milli radar sistemi !

    savunma sanayisi her geçen gün yeni bir silahlar dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Başarılarıyla dünyanın gözbebeği haline gelen ve 'ları daha da güçlendirmek için çalışmalar devam ediyor. İHA ve SİHA'larda da kullanılabilecek olan radar sistemi sisli ve bulutlu havalarda bile görüntü alabiliyor. İşte 'ın göz dolduran özellikleri...

    Türkiye savunma sanayisinde yerli ve milli çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Suriye, Libya, Irak'ın kuzeyi ve Karabağ'da tarih yazan Türk İHA'lar dünya basınında geniş yer buldu. Türk İHA'ları için çalışmalar devam ediyor.

    İHA'larda da kullanılabilecek olan MILSAR istihbarat, keşif-gözetleme, baskılama ve taarruz operasyonları için hava platformlarında kullanılmak üzere tasarlanmış bir radar sistemidir.

    27 KM MENZİLDEN GÖRECEK
    Potansiyel hedeflerin tespit ve takibinde kullanılan Hareketli Yer Hedef Tespiti (GMTI) modları bulunurken her hava durumunda yüksek çözünürlüklü radar görüntüsü, hedef sınıflandırma ve arazi topografyası üretme için Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) modları mevcuttur.

        MİLSAR, kötü hava koşullarında bile, maksimum 27 km menzilden, 3mx3m, 1mx1m ve metre altı 30×30 cm çözünürlükte radar görüntüsü alabilmektedir. 30 kg ağırlığındaki MiLSAR'ın çapı 37 cm, yüksekliği ise 44,5 cm. ölçüleriyle İHA'lar için oldukça uygun boyut ve ağırlıktadır.

        KOMPAKT, ÇOK MODLU HAVA KONUŞLU GÖZETLEME RADARI
        Kolay enstalasyon özelliğiyle İnsansız Hava Araçları (İHA), helikopterler ve sabit kanat hava araçlarında rahatlıkla kullanılabilir. Bu yüksek teknoloji radar sistemi, kolaylıkla değiştirilebilmesine imkan sağlayan standart 15" EO/IR sensor taretiyle aynı mekanik arayüzlere sahiptir.

        MILSAR'ın "slew to cue" özelliğiyle EO/IR sistemiyle birlikte kullanılması İHA-SİHA birlikte operasyonlarının verimliliğini, İHA'nın geniş alan gözetleme kabiliyetini ve SİHA'nın taarruz kabiliyetini genişletmesi sebebiyle artırmaktadır.

            MİLSAR, sis ve bulutlanma gibi kötü hava ve düşük görüş koşullarında düşük hız küçük boyut veya hızlı hareket eden potansiyel hedeflerin tespit ve takibini yapar.

            SAR özellikleri, gece ve gündüz düşük görüş şartlarında bulut-üstü gözetleme operasyonlarında yüksek çözünürlük ve uzun menzil görüntüleme sağlayan Stripmap ve Spotlight alt modlarını desteklemektedir.

            GENİŞ ALAN VE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GÖRÜNTÜLEME
            Radar plotları ve izleri, coğrafi referanslı plan-pozisyon göstergelerinde gösterilebilmekte veya sayısal harita üzerinde katman bilgisi olarak kullanılabilmektedir. Seçilen hedefin menzil – yönelim ve kurs – hız parametreleri anlık olarak operatör konsolunda gösterilebilmektedir. Stripmap modu gerçek-zamanlı hassas arazi profili çıkarma ve metre – altı çözünürlükte radar görüntüleme yapmakta ve geniş-alan gözetleme için kullanılmaktadır. Spotlight modu, hedeflerin özelliklerinin tespit, teşhiş ve sınıflandırılması için özelleştirilmiş bir görüntüleme sunmaktadır.

                SİSTEM OPSİYONLARI
                Sistemin hareketli insan tespiti (DMTI) ve kıyı bölgesinin gözetlenmesi (MMTI) için opsiyonel iki modu mevcuttur. MILSAR'ın opsiyonel Eşevreli Değişim Tespiti (CCD) özelliği, seçili bölgedeki farklılıkları ortaya çıkarırken,farklı zaman dilimlerinde elde edilen SAR görüntülerini karşılaştırarak seçili bölgedeki aktivitelerin anlaşılmasına imkan sağlamaktadır.

                ÖZELLİKLER:
                Çok Modlu Hava Radarı

                Kompakt ve Hafif

                Bütün Hava Koşullarında Gözetleme

                Kara ve Deniz Sınırlarının Korunması

                Geniş alan Gözetleme

                Seçilebilir Çözünürlükler

                    Yüksek çözünürlüklü Radar Görüntüleme

                    Yüksek Hassasiyette Tek Darbe Takip

                    SİSTEM ÖZELLİKLERİ
                    Yanca Kapsama360°

                    Yükseliş Kapsama+10° / -55°

                    Minimum Menzil (GMTI/SAR)27 km/27 km

                    Minimum Menzil (GMTI/SAR)4 km/4 km

                    SAR Çözünürlükleri3mx3m;lmxlm;
                    30cmx30cm

                    Çalışma Voltajı20-30 VDC

                    Ortalama Güç Tüketimi600W

                    Ağırlık30kg

                    Boyut (çap x yükseklik)370mmx445mm
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                    Haberler Güncel İHA ve SİHA'larda da kullanılabilecek! Milli radar sistemi MİLSAR!