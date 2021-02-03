Türkiye savunma sanayisinde yerli ve milli çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Suriye, Libya, Irak'ın kuzeyi ve Karabağ'da tarih yazan Türk İHA'lar dünya basınında geniş yer buldu. Türk İHA'ları için çalışmalar devam ediyor.
İHA'larda da kullanılabilecek olan MILSAR istihbarat, keşif-gözetleme, baskılama ve taarruz operasyonları için hava platformlarında kullanılmak üzere tasarlanmış bir radar sistemidir.
27 KM MENZİLDEN GÖRECEK
Potansiyel hedeflerin tespit ve takibinde kullanılan Hareketli Yer Hedef Tespiti (GMTI) modları bulunurken her hava durumunda yüksek çözünürlüklü radar görüntüsü, hedef sınıflandırma ve arazi topografyası üretme için Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) modları mevcuttur.