Son dakika haberi... İstanbul okul kar tatili var mı? 15 Şubat Pazartesi yarın son dakika okullar tatil mi? Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirler sonrası bazı illerde 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim başlayacaktı. Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yeniden tatil oldu. Açıklamalar peş peşe gelirken 'Hangi illerde okullar tatil oldu?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte okulların tatil olduğu o iller...
İşte okulların tatil olduğu o iller:
İSTANBUL
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildiğini bildirdi.
Vali Yerlikaya'nın yaptığı açıklama şöyle:
"Kıymetli İstanbullular; güzel bir kış günündeyiz. Yoğun kar yağışı ve fırtına devam ediyor. Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17.02.2021 Çarşamba gününe kadar ara veriyoruz. Dikkati ve tedbiri elden bırakmayalım."
KASTAMONU
Kastamonu'da etkisini artırması beklenen kar nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 15 Şubat Pazartesi günü yoğun kar yağışı beklendiğinden il merkezi ile merkez ilçeye bağlı köylerde yüz yüze eğitim ile destekleme ve yetiştirme kurslarına bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, tüm sınıflarda uzaktan eğitime devam edileceği kaydedildi.
BURSA
Bursa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 Şubat Pazartesi günü geçilmesi planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiği belirtildi.
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle 15 Şubat pazartesi günü yüz yüze eğitime başlanmasına karar verilen resmi ve özel okullar ile Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı yatılı ve gündüzlü Kuran kurslarının yüz yüze eğitime başlama kararının 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren 2 gün süreyle ertelenmesine, yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarımızda eğitime uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde de eğitime 2 gün ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.
TEKİRDAĞ
Tekirdağ'da yoğun kar, buzlanma ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiği bildirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla yüz yüze eğitime yönelik karar aldı.