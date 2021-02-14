Bugün 14 Şubat aşkın ve sevginin günü Sevgililer Günü.. Pandemi nedeniyle sevdiğinizle doyasıya bir gün geçiremeseniz de ona yollayacağınız Sevgililer Günü mesajıyla gönlünü bir kez daha kazanabilirsiniz. İşte 14 Şubat'ta kadına yollanacak en güzel uzun, anlamlı ve duygusal Sevgililer Günü mesajları... Sevgililer Günü hediyesinin yollanması pek çok insana yayılarak toplumsal bir olay haline geldi. Bunun sonucunda Sevgililer Günü gittikçe ticarileşerek Sevgililer Günüticari getirisi fazla olan günlerden biri olarak yerleşti.
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI
Bugün 14 Şubat sevgililer günü! Hediyem hazır ama üzerine resimli kısa ve anlamlı 14 Şubat sözleri yazmak istiyorum ya da sevgilimi en güzel resimli 14 şubat mesajları ile uyandırmak istiyorum mu diyorsunuz! En güzel Sevgililer günü sözlerini, şiirlerini ve 14 şubat resimli mesajlarını derledik.
-Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyeceği kadar özelsin. Sevgililer günümüz kutlu olsun sevgilim.
-Verilebilecek en güzel hediyeydi sevgin, görebileceğim en güzel görüntü, sevdaların en deriniydi. Sesini duyabilmek büyük mutluluk, binlerce teşekkür binlerce sevgi sana sevgilim, Sevgililer Günümüz kutlu olsun.
-Sevgilerin en yücesi tadılabilecek hazzın en doyumsuz olanı buı yaşadığım, koklanabilecek en güzel koku, yaşanmış en büyük aşk bizimkisi. Seni seviyorum.
-Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer Günün kutlu olsun!
-Aşk: Nerden eseceği belli olmayan bir fırtına gibidir. Sen de benim en büyük fırtınamsın. Sevgililer Günün kutlu olsun.