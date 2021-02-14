Sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi arama motorları üzerinden En güzel ve anlamlı, SMS, Whatsapp 14 Şubat Sevgililer Günü mesajlarını araştırıyor. Ayrıca dünyada milyonlarca kişinin kullandığı arama motoru devi Google'da bu özel günü unutmadı ve sayfasına taşıdı. Google Doodle sayfasında 14 Şubat Sevgililer Günü'ne yer verildi. İşte En güzel ve anlamlı, SMS, Whatsapp 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları...
EN GÜZEL VE ANLAMLI SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI!
Sevmek inanmak demektir. Sesini duymak yüzünü görmek gibi değil, seni özlemek seni sevmek gibi değil! Sevgililer günümüz kutlu olsun.
Sevgi, doğanın ikinci güneşidir. Sen de benim güneşimsin. Sevgililer Günün kutlu olsun canım.
İnsan sevmeye başladı mı yaşamaya da başlar. Ben seninle yeniden yaşamaya başladım. Beni yaşama bağlayan en güzel insana... Seni Seviyorum
Hiçbir harfi sensiz bir cümleye kurban etmedim. Seninle başladı en güzel cümlelerim.... Sevgililer Günün kutlu olsun nefesim...
Velhasıl kelam kalp herkeste var yürek denen başka bir şey. Sendeki yürek benim hayatımı güzelleştiren en büyük şey... Seni seviyorum.