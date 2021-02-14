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    • 14.02.2021 09:21
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    14 Şubat Pazar burç yorumları! Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova Balık burçları

    14 Şubat Pazar burç yorumları! Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 14 Şubat 2021 Pazar için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve 'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 14 Şubat 2021 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    14 Şubat Pazar Sevgililer Günü burç yorumları!

    14 Şubat Pazar Sevgililer Günü burç yorumları! Bugün yılda bir kez yaşanan çok özel bir gün. Sevdiğimiz insanın hayatımızda olan yerini daha iyi anladığımız bir gün olan 14 Şubat; hem sevginin bir güne indirgenebilen bir olgu olmadığını, hem de değer verdiklerimize daha sıkı sarılmamızı hatırlatacak bizlere. Ne güzeldir sevmek, değer vermek, sevdiğimiz insan için emek vermek. İşte verdiğimiz bu emekleri de hatırlayacağız 14 Şubat'ta…



    KALP SEVDİKÇE BÜYÜR
    Biz insanoğlu sevilmeyi çok severiz, çok isteriz. Aynı şekilde sevip değer vermeyi de… 14 Şubat gününde eşimize, sevgilimize kendisini özel hissettirmek ise hiç şüphesizdir ki aramızdaki sevgi bağlarını kuvvetlendirecektir. Sevmenin ne güzel bir şey olduğunu, belli bir emek süzgecinden geçen aşkların değerini ne kadar katladığını göreceğiz bugün. Ancak sevginin öneminden ne kadar bahsetsek de en güzel hediyenin duygularımızı da içine kattığımız hediyeler olduğunu da unutmayalım.

    Maddi kaygılarla yapılan bütün işlerin duygusu geçicidir. Yeni ayın etkileri bütün gökyüzünde hissedilirken, aşkın doruklarını yaşayanların sayısı çoğalacak. En çok da duygusal gel gitler yaşayanlar hem yeni ayla, hem de günün içindeki gezegen kavuşumlarıyla bu sorunlarını atlatmanın bir şekilde çözümünü bulabilecekler. "Aşk güzel şey!" diyenler bir yandan telaşa kapılırken, ani sürpriz yapanlar günü epey neşeli geçirecek. Sevgililer Günü'nün önemini ne kadar anlatsam az, ancak size bugünü yanlış anlayan kişilerin düştüğü hataları anlatabilirim. Örneğin; 'Ne kadar pahalı hediye alırsam o kadar çok seviyorumdur' düşüncesi. Sonra sevmek kavramını sadece bir günle sınırlamak, sevginin sürekli kalpte yer eden bir duygu olduğunu, 14 Şubat'ta ise sembolik dahi olsa sevgiyi dile getirmenin güzelliğini kavramamış olmak.



        GÜZEL BİR KAVUŞUM VAR
        Yukarıda anlatmaya çalıştığım konuyu kısaca özetlersem, sevgi gibi sınırı olmayan bir duyguyu belli kalıplar içinde hapsetmek günün önemini kaybettirecektir. Biz kalbimizi saf duygulara ve sevgiye açalım. Bugünün Sevgililer Günü olması bir yana iletişim gezegeni ile şans gezegeni de hava burcunda kavuşacak. Bu kavuşum Sevgililer Günü gibi özel bir günde yaralı olan ilişkilere adeta bir hekim gibi yetişecek. Kırılmalar yaşayan ilişkiler toparlanacak.

        ASTRO GÜNDEM
        Merkür-Jüpiter kavuşumu nedeniyle dünyada eğitim mutasyona uğruyor! Dünyada etap etap eğitime geri dönülmeye başlanırken dijitalleşmiş eğitim sistemi de normal hayata entegre edilecek. Ayrıca kullanıcı sayıları milyonlarca kişiyi aşan uygulamalardan sıkılanların sayısının artması, yeni uygulamaların önünü açıyor.

        KOÇ: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Uzun süredir planladığınız atılımları kolayca gerçekleştirecek güçtesiniz.



            BOĞA: Duygularınız yüzünden otokontrol sınırlarınız denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Bu dönemde karmaşa içinde fakat emin hareket edeceksiniz.


            İKİZLER: Yakın dostlarınızdan önemli destekler gelecek. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak.



            YENGEÇ: Pratik ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz. İşleriniz hızla gelişecek. Ani çıkacak masraflara dikkat.



                ASLAN: Gelen iş teklifleri karşısında, kafanızın karışmasını istemiyorsanız, partnerinizden yardım alabilirsiniz. Duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Bugün planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamayı deneyin..



                BAŞAK: Duygulardan çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, aktiviteleriniz için önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.



                TERAZİ: Kararsızlıklar içindesiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz farklılaşıyor. Yaşam boyunca mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız olduğu için yaşadıklarınıza anlam vermekte zorlanabilirsiniz.



                    AKREP: Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündemde ve başarılı işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler. Koç'taki Venüs sizi olumlu etkiliyor.



                    YAY: İş yerinizde değişimler ve yeni başlangıçlar için güzel bir dönem. Paraya ve lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.



                    OĞLAK: Yaşam kaliteniz yükseliyor. Farklı fikirler üreterek, ilginç organizasyonlara dahil olabilirsiniz. Sizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günlerin içindesiniz. Stresi kaldırıp bir kenara koymalısınız.



                        KOVA: Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacaksınız. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız. Artık duygularınıza katı kurallar getirdiniz.



                        BALIK: Uzak çevrelerin aranılan kişisi haline geleceksiniz. Finans gezegeninizin size vereceği kozmik destekle para konularında akıllıca davranacaksınız. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bazılarınız, pratik yaşama geçiyor.
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                        Haberler Magazin 14 Şubat Pazar Sevgililer Günü burç yorumları! Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova Balık burçları