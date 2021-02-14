Maddi kaygılarla yapılan bütün işlerin duygusu geçicidir. Yeni ayın etkileri bütün gökyüzünde hissedilirken, aşkın doruklarını yaşayanların sayısı çoğalacak. En çok da duygusal gel gitler yaşayanlar hem yeni ayla, hem de günün içindeki gezegen kavuşumlarıyla bu sorunlarını atlatmanın bir şekilde çözümünü bulabilecekler. "Aşk güzel şey!" diyenler bir yandan telaşa kapılırken, ani sürpriz yapanlar günü epey neşeli geçirecek. Sevgililer Günü'nün önemini ne kadar anlatsam az, ancak size bugünü yanlış anlayan kişilerin düştüğü hataları anlatabilirim. Örneğin; 'Ne kadar pahalı hediye alırsam o kadar çok seviyorumdur' düşüncesi. Sonra sevmek kavramını sadece bir günle sınırlamak, sevginin sürekli kalpte yer eden bir duygu olduğunu, 14 Şubat'ta ise sembolik dahi olsa sevgiyi dile getirmenin güzelliğini kavramamış olmak.