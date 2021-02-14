14 Şubat Pazar Sevgililer Günü burç yorumları! Bugün yılda bir kez yaşanan çok özel bir gün. Sevdiğimiz insanın hayatımızda olan yerini daha iyi anladığımız bir gün olan 14 Şubat; hem sevginin bir güne indirgenebilen bir olgu olmadığını, hem de değer verdiklerimize daha sıkı sarılmamızı hatırlatacak bizlere. Ne güzeldir sevmek, değer vermek, sevdiğimiz insan için emek vermek. İşte verdiğimiz bu emekleri de hatırlayacağız 14 Şubat'ta…
KALP SEVDİKÇE BÜYÜR
Biz insanoğlu sevilmeyi çok severiz, çok isteriz. Aynı şekilde sevip değer vermeyi de… 14 Şubat gününde eşimize, sevgilimize kendisini özel hissettirmek ise hiç şüphesizdir ki aramızdaki sevgi bağlarını kuvvetlendirecektir. Sevmenin ne güzel bir şey olduğunu, belli bir emek süzgecinden geçen aşkların değerini ne kadar katladığını göreceğiz bugün. Ancak sevginin öneminden ne kadar bahsetsek de en güzel hediyenin duygularımızı da içine kattığımız hediyeler olduğunu da unutmayalım.
Maddi kaygılarla yapılan bütün işlerin duygusu geçicidir. Yeni ayın etkileri bütün gökyüzünde hissedilirken, aşkın doruklarını yaşayanların sayısı çoğalacak. En çok da duygusal gel gitler yaşayanlar hem yeni ayla, hem de günün içindeki gezegen kavuşumlarıyla bu sorunlarını atlatmanın bir şekilde çözümünü bulabilecekler. "Aşk güzel şey!" diyenler bir yandan telaşa kapılırken, ani sürpriz yapanlar günü epey neşeli geçirecek. Sevgililer Günü'nün önemini ne kadar anlatsam az, ancak size bugünü yanlış anlayan kişilerin düştüğü hataları anlatabilirim. Örneğin; 'Ne kadar pahalı hediye alırsam o kadar çok seviyorumdur' düşüncesi. Sonra sevmek kavramını sadece bir günle sınırlamak, sevginin sürekli kalpte yer eden bir duygu olduğunu, 14 Şubat'ta ise sembolik dahi olsa sevgiyi dile getirmenin güzelliğini kavramamış olmak.