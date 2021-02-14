14 Şubat sevgiliye güzel sözler! Eşe, nişanlıya, kız erkek arkadaşa Sevgililer Günü cep telefonu mesajları! SMS ve resimli anlamlı... 14 Şubat Sevgililer Günü geldi. Sevgililer Günü'nün gelmesi ile birlikte vatandaşlar en güzel mesajları araştırmaya başladı. İşte 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilinize gönderebileceğiniz en güzel mesajlar, resimler. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sokağa çıkma yasağı var. İçişleri Bakanlığı tarafından Valiliklere gönderilen "Sevgililer Günü"nü de kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerine ilişkin düzenleme genelgesinde bazı işyerlerinin çalışma saatlerinde düzenleme yapıldığına yer verildi. Modern anlamda ki Sevgililer Günü 14 Şubat 1800 yıllarında Amerika'lı Esther Howland'ın ilk Sevgililer Günü kartını yollamasıyla başladı ve bu Sevgililer Günü hediyesinin yollanması pek çok insana yayılarak toplumsal bir olay haline geldi. Bunun sonucunda Sevgililer Günü gittikçe ticarileşerek Sevgililer Günüticari getirisi fazla olan günlerden biri olarak yerleşti.
SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
14 Şubat Sevgililer Günü'nde sokağa çıkma yasağı var. İçişleri Bakanlığı tarafından Valiliklere gönderilen "Sevgililer Günü"nü de kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerine ilişkin düzenleme genelgesinde bazı işyerlerinin çalışma saatlerinde düzenleme yapıldığına yer verildi. Yayımlanan ek genelgeye göre, çiçek satışı yapmakta olan işyerlerinin çalışmaları şu şekilde düzenlendi:
12 Şubat 20.00-00.00 arasında evlere servis,
13-14 Şubat 10.00-17.00 arasında iş yerinden ve evlere servis,
17.00-00.00 arasında ise sadece evlere servis,
şeklinde hizmet verebilecek.
SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI
Biz de bu yazımızda en güzel Sevgililer Günü mesajlarına yer verdik.
Bana cenneti anımsatan gülüşünü bir ömür görmek istiyorum.
Ben bir serçe, karın tokluğuna aşık oldum sana. Sevgililer günümüz kutlu olsun.
Can yoladaşım, hayat arkadaşım, sırdaşım, tek dayanağım, gönüldaşım. Birlikte nice sevgililer gününe. Seni çok seviyorum