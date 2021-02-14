Sana layık olmak için hayatım boyunca çalışacağıma, sana tüm mutlulukları yaşatacağıma söz veriyorum. İyi ki canımsın, bitanemsin. Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

Gökyüzü bir parça kağıt , balıklar ise vidik kalem, deniz bir şişe mürekkep olsa sana olan aşkımı anlatmaya yetmez. Sevgililer günümüz kutlu olsun sevgilim.

Her gökkuşağının altında bir hazine yatarmış. Sen benim gökkuşağımın sonu en değerli en iyi hazinemsin.

Komis sevgililer günü mesajları:

Sevgililer günü hediyeme sevgili bulmam lazım.

Sevgililer günü iptal oldu! Şaka şaka yine yalnızım da!