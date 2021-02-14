Bugün çiçekçiler açık mı, çiçek siparişi veriliyor mu? Sorularının yanıtları sabah saatlerinden buy ana en çok merak edilen bilgiler arasında yer alıyor. Tüm dünyada milyonlarca kişi bu özel günü kutluyor fakat bu yıl koronabirüs salgınından dolayı sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu nedenle uzaktan aşkını anlatmak isteyenler sevdiğine çiçek göndermek istiyor. Çiçekçilerle ilgili genelge yayınlandı ve haberimizde yer alıyor. Ayrıca 14 Şubat Çiçeği gönderecekler için romantik sözleri de haberimizin içeriğinde derledik.
14 ŞUBAT ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI?
Çiçek satan iş yerlerine sokağa çıkma kısıtlamasında '14 Şubat' muafiyeti getirildi. "Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri" konulu ek genelge, 14 Şubat dolayısıyla talepte yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak hazırlandı.
Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-00.00 saatlerinde evlere servis, 13¬-14 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00¬-17.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 10.00 - 00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilki 4-7 Aralık tarihlerinde yapıldı. Kısıtlamalar 2 aydır hafta sonları uygulanıyor.