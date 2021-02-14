Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanılmıştı;

"Bu kapsamda; market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00'ye kadar, cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.

SEVGİLİYE ROMANTİK SÖZLER

Sevgi, doğanın ikinci güneşidir. Sen de benim güneşimsin. Sevgililer Günün kutlu olsun canım.

İnsan sevmeye başladı mı yaşamaya da başlar. Ben seninle yeniden yaşamaya başladım. Beni yaşama bağlayan en güzel insana... Seni Seviyorum

Sevgi, karşılıklı verilen mutluluktur. Beni dünyanın en mutlu insanı yaptığın için teşekkür ederm. İyi ki varsın. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Bir yaz esintisinden daha büyülü, güneşten daha sıcak, bir çiçekten daha güzel, ama en önemlisi, başıma gelen en iyi şeysin. Seni seviyorum.

Seni tanımadan önce bilmezdim hayatın güzelliklerini. Şimdi inanıyorum çiçeklerin şarkı söylediğine ve dünyanın güzellik için döndüğüne. Gözlerim gözlerine değdiğinden beri şimdi inanıyorum hayata sevdiğim...