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    • 14.02.2021 10:34
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    , ? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Her yıl tüm dünyada bu özel gün kutlanıyor ve çiftler birbirlerine hediye alıyor, bugünün en özel armağanı ise çiçek oluyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele eden ülkemizde önlem amaçlı uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı 14 Şubat Pazar günü ile denk geliyor. Dışarıya çıkamayan vatandaşlar aşkına çiçek göndererek uzakta da olsa onu mutlu etmek istiyor ve sevgiliye araştırmasını arama motorları üzerinden sıklıkla yapıyor. İşte merak edilenler…

    takvim.com.tr
    Bugün çiçekçiler açık mı, çiçek siparişi veriliyor mu?

    Bugün çiçekçiler açık mı, çiçek siparişi veriliyor mu? Sorularının yanıtları sabah saatlerinden buy ana en çok merak edilen bilgiler arasında yer alıyor. Tüm dünyada milyonlarca kişi bu özel günü kutluyor fakat bu yıl koronabirüs salgınından dolayı sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu nedenle uzaktan aşkını anlatmak isteyenler sevdiğine çiçek göndermek istiyor. Çiçekçilerle ilgili genelge yayınlandı ve haberimizde yer alıyor. Ayrıca 14 Şubat Çiçeği gönderecekler için romantik sözleri de haberimizin içeriğinde derledik.

    14 ŞUBAT ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI?

    Çiçek satan iş yerlerine sokağa çıkma kısıtlamasında '14 Şubat' muafiyeti getirildi. "Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri" konulu ek genelge, 14 Şubat dolayısıyla talepte yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak hazırlandı.

    Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-00.00 saatlerinde evlere servis, 13¬-14 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00¬-17.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 10.00 - 00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

    SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

    Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilki 4-7 Aralık tarihlerinde yapıldı. Kısıtlamalar 2 aydır hafta sonları uygulanıyor.

        Bu hafta sonu da 12 Şubat Cuma akşamı sokağa çıkma yasağı saat 21.00'de başlayacak. Kısıtlama 15 Şubat Pazartesi sabahı 05.00'e kadar kesintisiz sürecek.

        BAKKAL, MANAV VE MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATİ

        İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hafta sonu, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacağını, online sipariş firmalarının da cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceğini duyurdu.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanılmıştı;

        "Bu kapsamda; market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00'ye kadar, cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.

        SEVGİLİYE ROMANTİK SÖZLER

        Sevgi, doğanın ikinci güneşidir. Sen de benim güneşimsin. Sevgililer Günün kutlu olsun canım.

        İnsan sevmeye başladı mı yaşamaya da başlar. Ben seninle yeniden yaşamaya başladım. Beni yaşama bağlayan en güzel insana... Seni Seviyorum

        Sevgi, karşılıklı verilen mutluluktur. Beni dünyanın en mutlu insanı yaptığın için teşekkür ederm. İyi ki varsın. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

        Bir yaz esintisinden daha büyülü, güneşten daha sıcak, bir çiçekten daha güzel, ama en önemlisi, başıma gelen en iyi şeysin. Seni seviyorum.

        Seni tanımadan önce bilmezdim hayatın güzelliklerini. Şimdi inanıyorum çiçeklerin şarkı söylediğine ve dünyanın güzellik için döndüğüne. Gözlerim gözlerine değdiğinden beri şimdi inanıyorum hayata sevdiğim...

        Sen benim gökyüzüne gönderdiğim duamın yeryüzündeki cevabısın.
        Sen ihtiyacım olan her şeysin, sevgilim canım.

        O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum. Öylesine bağlanmışım ki sensiz duramıyorum. Sevgililer günün kutlu olsun!

        Hayatınızda "doğru" insan varsa. Takvim size "hep" 14 Şubat'tır.

        Her aşk şarkısı seninle ilgili. Nice Sevgililer Günlerine

        Sen çöllerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz gibisin, ışığım sensin, güneşim sensin... Bil ki çok özlendin... Sevgililer günün kutlu olsun!

        Sana doğru bir kelebek uçurdum, dağları denizleri aştı seni buldu, yanağına ufacık bir öpücük kondurdu. Hissettin mi? Sevgililer günün kutlu olsun!
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        Haberler Güncel Bugün çiçekçiler açık mı, çiçek siparişi veriliyor mu? 14 Şubat Çiçeği gönderecekler için romantik sözler…