SON DAKİKA: Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit düşen kahramanlar birbirlerine siper oldu



İLK İNİŞİ YÜZBAŞI GÜLER YAPTI! ŞEHİT COŞKUN BİR SANİYE DÜŞÜNMEDEN KURŞUNLARA SİPER OLDU

Sabah'ın haberine göre, 3 kahramanın şehit düştüğü ana ilişkin özel bilgilere ulaşıldı. Operasyon için bölgeye helikopterden ilk inişi yüzbaşı Güler'in yaptığı, Güler'in teröristlerin ateşiyle yaralandığını gören yüzbaşı Coşkun'un can dostunun önüne geçerek kendini siper ettiği, Başçavuş Turhan'ın da yaralanan komutanların yardımına koşarak şehit düştüğü öğrenildi. Güler ve Coşkun orada, Turhan hastanede şehit oldu.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da şehitler Burak Coşkun, Ertuğ Güler ve Harun Turhan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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