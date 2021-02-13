SON DAKİKA: Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit düşen kahramanlar birbirlerine siper oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, 'Bir gece ansızın' diyerek terör örgütü PKK'nın kendisini en güvende, en korunaklı hissettiği Irak'ın Gara bölgesine operasyon yaptı. Operasyonda, çok sayıda terörist ve mühimmat yok edildi.
Dev operasyondan acı haberler de geldi. Yüzbaşı Burak Coşkun, Muhabere Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler ve Muhabere Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan Gara'daki sıcak çatışmada şehadete yürüdü. Dün Ankara'da toprağa verilen şehitlerimiz ile ilgili duygulandıran bir detay ortaya çıktı. Şehitler birbirlerini kurşunlardan korumak için bir dakika düşünmeden siper oldular.
SON YOLCULUKLARINA DUALARLA UĞURLANDILAR
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı sırasında şehit düşen Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun, Muhabere Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler ve Muhabere Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan, Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı. Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine aralarında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da olduğu devlet erkanı katıldı.